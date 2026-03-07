Donald Trump afirma que “los cárteles gobiernan” México y elogia a la presidenta Sheinbaum como “muy buena persona”

Trump recibió a una docena de líderes de derecha de América Latina para abordar los problemas que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los cárteles del narcotráfico “gobiernan” en México y calificó al país como el “epicentro de la violencia” criminal en la región. Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de la cumbre Escudo de las Américas, un encuentro que reunió en Miami a jefes de Estado latinoamericanos afines a su gobierno.

En medio de sus críticas, el gobernante también dedicó gratas palabras a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien describió como “muy buena persona”. Trump aseguró que ambos han conversado sobre la situación de seguridad en territorio azteca, aunque insistió en que las organizaciones criminales mantienen un fuerte control en distintas zonas de la nación.

“Tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos”, declaró, al insistir en que el gobierno no puede permitir que estos grupos continúen operando cerca de su frontera.

Sheinbaum pide “cabeza fría”

Tras los señalamientos del jefe de la Casa Blanca, Claudia Sheinbaum pidió mantener la calma y evitar reacciones precipitadas. Consultada por medios de comunicación durante una gira oficial en el municipio de Ixtapaluca, la mandataria respondió brevemente: “Lo vemos el lunes. Cabeza fría”.

En ese sentido, indicó que analizará con mayor detalle las declaraciones de su homólogo en la mañanera de la próxima semana. Cabe señalar que la encargada del Palacio Nacional no fue invitada a la junta regional realizada en Miami.

Contra los grupos criminales

“Venimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles y la delincuencia”, afirmó Trump, al señalar que su objetivo es lograr un compromiso entre los gobiernos participantes para emplear capacidades militares contra estas organizaciones y sus redes.

Asimismo, comparó esta estrategia con operaciones previas de Washington en el exterior. “Así como erradicamos a ISIS en Medio Oriente, tenemos que erradicar a los cárteles acá”, sostuvo. Durante su intervención también dedicó elogios al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y se refirió al Canal de Panamá en presencia del presidente panameño, José Raúl Mulino, al comentar que muchos de los asistentes son aliados políticos cercanos, mientras que a otros los conoce recientemente.