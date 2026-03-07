➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de marzo, según Jhan Sandoval

Lee el horóscopo de hoy, 7 de marzo. | Foto: La República

Este sábado 7 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 7 de marzo?

Aries: Cancelarás actividades laborales para dedicarle la tarde a tu familia. Prepararás algo especial para ellos y juntos pasarán un excelente momento. Te mostrarás muy atento y afectuoso.

Tauro: Tendrás un encuentro con esa persona que estás conociendo. La química irá en aumento y es posible que hablen de formalizar la relación. Habrá compromiso y fidelidad, confía en su propuesta.

Géminis: Alguien acostumbrado a brindar muy poco en el amor te volverá a buscar, esperando que no te resistas y vuelvas a caer. Has cambiado y no aceptarás ninguna propuesta. Será lo mejor.

Cáncer: Un familiar se comunicará contigo y te brindará todo el apoyo que necesitas para resolver ese inconveniente que estás afrontando. Sentirte respaldado te devolverá la tranquilidad.

Leo: Tu agenda está llena de pendientes, pero el cansancio y la falta de presión externa te harían descuidar los horarios y extender el descanso. Cuidado, el día pasará muy rápido. Evita desorganizarte.

Virgo: No te sientas presionado a seguir en una relación que no te hace bien. Tienes todo el derecho de retirarte y esperar por una mejor opción. Da un paso al costado, ahora es el momento.

Libra: Te sientes algo intranquilo, pero esto se debe más al estado de tus pensamientos que a situaciones realmente complicadas. Recupera la calma interior y todos tus problemas se irán resolviendo.

Escorpio: Desearás estar a solas para avanzar una serie de pendientes que no lograste culminar en la semana. Tendrás claridad mental y emocional, lo que te permitirá tomar las mejores decisiones.

Sagitario: Esa persona que siempre ha sido tu soporte pasa por momentos muy complicados y tendrás que brindarle apoyo y contención. Tu ayuda es indispensable, no dejes de escucharla y atenderla.

Capricornio: Lo tengas o no planificado, hoy tendrás una reunión con personas muy queridas. Posiblemente sea con amistades. El tiempo que compartirás con ellas será muy especial. Disfrútalo.

Acuario: Aunque tus palabras convenzan a esa persona que estuvo alejándose de ti, recuerda que fue tu inconstancia la que ha hizo dudar. Tienes que demostrar más tus sentimientos o la perderás.

Piscis: No estás regulando tus emociones y esto te hace perder el control de todas esas situaciones que te preocupan. Busca un espacio para estar a solas y meditar. Necesitas volver a tu centro.