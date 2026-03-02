El presidente Emmanuel Macron anunció este lunes 2 de marzo de 2026 que Francia aumentará el número de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas". "Una modernización de nuestro arsenal es esencial", dijo desde la base de submarinos estratégicos de Île Longue, situada al sur del puerto de Brest.

Dicha instalación militar, según indicó la agencia de noticias AFP, concentra los cuatro submarinos balísticos lanzamisiles de la armada francesa: el Triomphant, el Téméraire, el Vigilant y el Terrible.

"Debemos reforzar nuestra capacidad atómica y revisar nuestro enfoque de defensa en el conjunto del continente europeo", sostuvo el mandatario. En ese sentido, confirmó "la puesta en marcha gradual de la denominada disuasión avanzada".

Tensión nuclear europea

Macron apostilló que recurrirá al arsenal atómico de Francia si se ven comprometidos los intereses vitales del territorio galo. Asimismo, el jefe de Estado advirtió sobre "una conflagración posible" en las fronteras. Finalmente, manifestó disposición a compartir con socios europeos la capacidad de defensa estratégica de la nación, aunque aseguró que mantendrá la decisión final sobre un eventual uso de ese armamento.

Las recientes declaraciones del presidente se produjeron en un contexto marcado por un conflicto bélico desatado entre Estados Unidos, Israel e Irán desde el último sábado 28 de febrero. En ese escenario, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseveró en una rueda de prensa realizada este lunes que el gobierno de Macron está listo para participar en la defensa de los países del Golfo.

En respuesta a los ataques de Washington y Jerusalén, Teherán empezó a lanzar misiles y drones contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Baréin, Kuwait, Omán y Jordania.

Alianza estratégica continental

Macron también afirmó que ocho Estados europeos aceptaron participar en el esquema de disuasión nuclear "avanzada" propuesto por Francia. AFP indicó que entre ellos se encontrarían Alemania, Reino Unido y Polonia.

Los integrantes de ese grupo podrán acoger "fuerzas aéreas estratégicas" francesas, que podrán "desplegarse por todo el continente europeo".

De acuerdo con el mandatario, la idea es "complicar los cálculos de nuestros adversarios". El plan también podría implicar "la participación convencional de fuerzas aliadas en nuestras actividades nucleares".