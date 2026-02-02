HOYSuscripcion LR Focus

Delcy Rodríguez se reúne con la enviada de Trump para impulsar el acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos

El encuentro en Miraflores ocurre tras siete años sin misiones diplomáticas activas entre Venezuela y Estados Unidos.

Laura Dogu llegó al país con el objetivo de retomar relaciones tras años de ruptura. Foto: AFP
Laura Dogu llegó al país con el objetivo de retomar relaciones tras años de ruptura. Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el lunes en el Palacio de Miraflores a Laura Dogu, nueva encargada de negocios de Estados Unidos para el país suramericano. El Gobierno informó que el encuentro se desarrolló “en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica”.

La cita se produjo apenas 48 horas después de la llegada de Dogu a Caracas, quien arribó con el objetivo de reabrir la misión diplomática estadounidense, cerrada en 2019 tras la ruptura de relaciones ordenada por Nicolás Maduro. La reunión se considera un paso inicial en la recuperación de los canales de comunicación y la cooperación bilateral entre los dos países.

PUEDES VER: Trump asegura que India dejará de comprar petróleo ruso y anuncia una reducción recíproca del arancel

lr.pe

¿Qué fases contempla el plan de Estados Unidos para estabilizar y recuperar Venezuela tras la captura de Maduro?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentó un plan de tres etapas para Venezuela: estabilización, recuperación económica y transición democrática. La primera fase se enfoca en garantizar condiciones mínimas de seguridad, infraestructura y funcionamiento de servicios esenciales en el país.

La etapa de recuperación prevé la revitalización de sectores económicos y la mejora de servicios básicos para la población, mientras que la fase de transición apunta a crear condiciones políticas para elecciones libres y supervisadas. Rubio subrayó que estas tres fases constituyen la base de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

PUEDES VER: Muerte de Alex Pretti en Minneapolis es declarada homicidio por el médico forense, según medio estadounidense

lr.pe

¿Cómo retomaron Venezuela y EE. UU. el proceso de reanudación de sus relaciones diplomáticas después de siete años?

El proceso comenzó formalmente con la llegada de Laura Dogu al país el 31 de enero. La diplomática estadounidense se presentó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y se compartieron imágenes de su arribo en medios oficiales y redes sociales de la embajada.

El Gobierno encargado de Rodríguez había iniciado previamente un “proceso exploratorio de carácter diplomático” para restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. La reunión del lunes en Miraflores se realizó como parte de ese plan, buscando una reanudación gradual de los vínculos rotos desde 2019.

PUEDES VER: María Corina Machado dice que será presidente "cuando llegue el momento" y afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela

lr.pe

¿Qué papel desempeñará Laura Dogu como encargada de negocios en la nueva etapa de acercamiento bilateral?

Dogu encabezará la misión estadounidense en Caracas, aunque inicialmente su rol se limitará a encargada de negocios. La diplomática trabajará con funcionarios del sector público, representantes de la sociedad civil y actores privados para implementar el plan de tres fases.

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", desveló Dogu a través de sus redes sociales.

El plan establece una primera etapa de estabilización, seguida de la recuperación económica y, finalmente, la transición hacia un proceso político supervisado que genere condiciones para elecciones libres. Cada fase busca crear un marco estructurado que permita abordar las necesidades inmediatas del país y preparar el camino para cambios institucionales a mediano plazo.

