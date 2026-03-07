La amenaza del presidente llegó a través de Truth Social, asegurando que el 7 de marzo habrá un “duro golpe” por su mala conducta. Foto: AFP.

La amenaza del presidente llegó a través de Truth Social, asegurando que el 7 de marzo habrá un “duro golpe” por su mala conducta. Foto: AFP.

Mediante su plataforma Truth Social, Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán, esta vez con una fecha establecida. Según el presidente, este sábado 7 de marzo, Teherán “recibirá un duro golpe” debido a su mala conducta e incluso aseguró que “se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura”. De acuerdo a la misiva, esta nueva acción sería ejecutada contra “zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivos”.

Además, el líder republicano aprovechó para desvalorizar el poderío del país al indicar que ya no es el “matón” de la región, sino “el perdedor de Oriente Medio”, y que lo “seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o colapse por completo”. Denunció también que la República Islámica buscaba hacerse “control y gobernar” la zona.

Al inicio del comunicado, y en un tono menos dictatorial, el mandatario reveló que el régimen se habría rendido ante sus países vecinos “prometiendo no dispararles más”.

Palabra persa

El pronunciamiento se da después de que Masud Pezeshkian, actual máximo representante de Irán, mostrara una posición firme e indicara que nunca se rendirían ante Israel y Estados Unidos. "Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo", puntualizó. Durante el discurso transmitido por la televisión estatal, también pidió disculpas a los Estados del Golfo.

Con respecto a esta última declaración es que Trump habría asegurado que Teherán se mostró vencido ante sus similares de la región. Afirmación la cual el mandatario adjudicó a las acciones de Washington y Jerusalén.

Cabe indicar que Jordania fue una de las naciones que acusó el disparo de 119 proyectiles contra su territorio desde el inicio de la guerra y el ataque a “instalaciones vitales”, según el portavoz del ejército jordano, el general de brigada Mustafa Hayari.

Continúa la escalada

En medio de las palabras de las autoridades, las fuerzas armadas israelíes anunciaron el lanzamiento de ataques “a gran escala” sobre la capital iraní y en la ciudad de Isfahán. De acuerdo con la descripción del ejército, más de 80 cazas se encontraban en posiciones militares. La propia televisión estatal reportó explosiones en Teherán.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Líbano dio el balance de 41 muertos y 40 heridos tras las “incursiones llevadas a cabo por el enemigo” contra la ciudad de Nabi Chit y las metrópolis circundantes del distrito de Baalbek.