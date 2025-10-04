HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

El FBI acusa desarticula red criminal de lavado de dinero vinculada a Nicolás Maduro, y caputura a una pieza fundamental en la red, mientras otro continúa prófugo en Venezuela.

El FBI vincula a los hijos de Nicolás Maduro en un esquema de lavado de dinero. Foto: AFP/FBI
El FBI vincula a los hijos de Nicolás Maduro en un esquema de lavado de dinero. Foto: AFP/FBI

El FBI anunció la desarticulación de una presunta red internacional de lavado de dinero con nexos en varios países, vinculada a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según las autoridades estadounidenses, el caso reveló un esquema que intentaba introducir dinero sancionado en el sistema financiero de Estados Unidos.

La investigación permitió acusar a dos individuos señalados por facilitar transacciones ilegales para allegados del mandatario. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que los esquemas de lavado de dinero ligados a Maduro eran “salvavidas criminales” para un régimen en decadencia.

PUEDES VER: Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

lr.pe

Rastro de corrupción: La investigación del FBI que desmanteló una red de lavado de dinero

La investigación comenzó en 2019, cuando la oficina de campo del FBI en Miami abrió la pesquisa basándose en reportes de actividades sospechosas que señalaban movimientos financieros relacionados con allegados al régimen venezolano. En esos reportes se identificaron cuentas abiertas por Arick Komarczyk y transferencias recibidas desde Venezuela.

En 2022, una operación encubierta permitió descubrir que Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal acordaron transferir US$100.000 provenientes de lo que el FBI consideraba fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. De ese monto, alrededor de US$25.000 ingresaron a Estados Unidos. Con esa prueba clave, el 25 de septiembre de 2025 se formalizaron las imputaciones en Florida contra dos personas vinculadas al esquema.

Nicolás Maduro no es solo otro dictador corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, declaró Patel. “Los esquemas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia, y bajo mi liderazgo, este FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro”.

PUEDES VER: Petro rechaza ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha en el mar Caribe y afirma que Colombia “incauta cocaína sin misiles"

lr.pe

¿Quiénes son los acusados por el FBI en el lavado de dinero vinculados a los hijos de Nicolás Maduro?

Los señalados son Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, a quienes se les imputa facilitar operaciones financieras para allegados del mandatario venezolano. Komarczyk enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal fue imputado por conspiración.

Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido el 2 de octubre tras ser deportado desde República Dominicana en un vuelo con escala en Estados Unidos. Komarczyk, por su parte, permanece en Venezuela y es considerado prófugo por las autoridades estadounidenses. Durante la operación encubierta, lejos de mostrar preocupación, Komarczyk calificó el caso como un “asunto sexy”, según el FBI.

Notas relacionadas
Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

LEER MÁS
¿Bad Bunny fue cancelado del Super Bowl por aliados de Trump? La verdad detrás de los rumores virales sobre el show de la NFL

¿Bad Bunny fue cancelado del Super Bowl por aliados de Trump? La verdad detrás de los rumores virales sobre el show de la NFL

LEER MÁS
Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al delicioso arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al delicioso arroz chaufa

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025