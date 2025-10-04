El FBI vincula a los hijos de Nicolás Maduro en un esquema de lavado de dinero. Foto: AFP/FBI

El FBI vincula a los hijos de Nicolás Maduro en un esquema de lavado de dinero. Foto: AFP/FBI

El FBI anunció la desarticulación de una presunta red internacional de lavado de dinero con nexos en varios países, vinculada a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según las autoridades estadounidenses, el caso reveló un esquema que intentaba introducir dinero sancionado en el sistema financiero de Estados Unidos.

La investigación permitió acusar a dos individuos señalados por facilitar transacciones ilegales para allegados del mandatario. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que los esquemas de lavado de dinero ligados a Maduro eran “salvavidas criminales” para un régimen en decadencia.

Rastro de corrupción: La investigación del FBI que desmanteló una red de lavado de dinero

La investigación comenzó en 2019, cuando la oficina de campo del FBI en Miami abrió la pesquisa basándose en reportes de actividades sospechosas que señalaban movimientos financieros relacionados con allegados al régimen venezolano. En esos reportes se identificaron cuentas abiertas por Arick Komarczyk y transferencias recibidas desde Venezuela.

En 2022, una operación encubierta permitió descubrir que Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal acordaron transferir US$100.000 provenientes de lo que el FBI consideraba fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. De ese monto, alrededor de US$25.000 ingresaron a Estados Unidos. Con esa prueba clave, el 25 de septiembre de 2025 se formalizaron las imputaciones en Florida contra dos personas vinculadas al esquema.

“Nicolás Maduro no es solo otro dictador corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, declaró Patel. “Los esquemas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia, y bajo mi liderazgo, este FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro”.

¿Quiénes son los acusados por el FBI en el lavado de dinero vinculados a los hijos de Nicolás Maduro?

Los señalados son Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, a quienes se les imputa facilitar operaciones financieras para allegados del mandatario venezolano. Komarczyk enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal fue imputado por conspiración.

Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido el 2 de octubre tras ser deportado desde República Dominicana en un vuelo con escala en Estados Unidos. Komarczyk, por su parte, permanece en Venezuela y es considerado prófugo por las autoridades estadounidenses. Durante la operación encubierta, lejos de mostrar preocupación, Komarczyk calificó el caso como un “asunto sexy”, según el FBI.