Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Tras el alza de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se vive en Lima y las regiones por la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) , el Ministerio de Justicia (Minjus) advirtió que la especulación es un delito que está penado y agregó que quienes incurran en esta conducta o en prácticas de concertación de precios pueden enfrentar sanciones penales y administrativas.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El Minjus precisó que el delito de especulación, tipificado en el artículo 234 del Código Penal, castiga a productores, fabricantes, proveedores o comerciantes que aumentan de forma injustificada los precios de bienes o servicios esenciales, aprovechando situaciones que afectan el abastecimiento o la necesidad de la población; tales como emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o escasez.

PUEDES VER: Misión de observadores de la Unión Europea empezó sus actividades previas a las elecciones 2026

Según el sector, esta conducta es sancionada con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, más una multa de 180 a 365 días-multa. Si el delito se comete durante un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, la pena se agrava a no menor de cuatro ni mayor de ocho años.



Asimismo, el Minjus señaló que la concertación de precios —prohibida por el Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas— es investigada y sancionada por el Indecopi, entidad que puede imponer multas de hasta el 12% de los ingresos o ventas anuales de la empresa; además de sanciones a los directivos responsables y medidas correctivas para restablecer la competencia.



Debido a esta situación, hizo un llamado a los agentes económicos a respetar las normas de mercado y exhortó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes cualquier práctica que implique el alza abusiva e injustificada de precios o acuerdos ilícitos entre empresas, especialmente en contextos de emergencia o alta demanda.

No hay desabastecimiento

Se debe indicar que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, afirmó que en el país hay GLP suficiente, por lo que solicitó a los productores y comercializadores no especular con respecto a los precios del balón de gas.

"Hay GLP de sobra, no hay motivo para especular. Me acuerdo que en el Covid-19 todo el mundo iba a los supermercados y sacaba canastas completas de papel higiénico, a veces sin razón. A veces, cuando se forma en el colectivo una idea de que va a escasear, empieza la especulación, pero la gente puede evidenciar que hay GLP. El problema que está habiendo ahora es del transporte”, manifestó.