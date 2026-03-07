HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     
Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 1 2026
Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 1 2026      Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 1 2026      Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 1 2026      
Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Esperan que productores y comercializadores no eleven el costo de los balones de gas y la gasolina. Minem aclaró que no existe desabastecimiento de GLP ante escasez de GNV.

Especuladores pueden ir a prisión.
Especuladores pueden ir a prisión.

 

Únete a nuestro canal de política y economía

Tras el alza de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se vive en Lima y las regiones por la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) , el Ministerio de Justicia (Minjus) advirtió que la especulación es un delito que está penado y agregó que quienes incurran en esta conducta o en prácticas de concertación de precios pueden enfrentar sanciones penales y administrativas.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El Minjus precisó que el delito de especulación, tipificado en el artículo 234 del Código Penal, castiga a productores, fabricantes, proveedores o comerciantes que aumentan de forma injustificada los precios de bienes o servicios esenciales, aprovechando situaciones que afectan el abastecimiento o la necesidad de la población; tales como emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o escasez.

PUEDES VER: Misión de observadores de la Unión Europea empezó sus actividades previas a las elecciones 2026

lr.pe

Según el sector, esta conducta es sancionada con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, más una multa de 180 a 365 días-multa. Si el delito se comete durante un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, la pena se agrava a no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Asimismo, el Minjus señaló que la concertación de precios —prohibida por el Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas— es investigada y sancionada por el Indecopi, entidad que puede imponer multas de hasta el 12% de los ingresos o ventas anuales de la empresa; además de sanciones a los directivos responsables y medidas correctivas para restablecer la competencia.

Debido a esta situación, hizo un llamado a los agentes económicos a respetar las normas de mercado y exhortó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes cualquier práctica que implique el alza abusiva e injustificada de precios o acuerdos ilícitos entre empresas, especialmente en contextos de emergencia o alta demanda.

No hay desabastecimiento

Se debe indicar que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, afirmó que en el país hay GLP suficiente, por lo que solicitó a los productores y comercializadores no especular con respecto a los precios del balón de gas.

"Hay GLP de sobra, no hay motivo para especular. Me acuerdo que en el Covid-19 todo el mundo iba a los supermercados y sacaba canastas completas de papel higiénico, a veces sin razón. A veces, cuando se forma en el colectivo una idea de que va a escasear, empieza la especulación, pero la gente puede evidenciar que hay GLP. El problema que está habiendo ahora es del transporte”, manifestó.

Notas relacionadas
Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

LEER MÁS
Universidades ahora crean carreras sin control debido a contrarreforma

Universidades ahora crean carreras sin control debido a contrarreforma

LEER MÁS
Los dos trenes que esperan en el norte y sur chico

Los dos trenes que esperan en el norte y sur chico

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

LEER MÁS
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 34 heridos

Partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Irven Ávila!

Joven soldado de 19 años lleva más de 15 días desaparecido tras explosión en el cuartel El Polvorín en Pisco

Política

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

La vez que Wolfgang Grozo llamó ''violentistas'' a manifestantes contra Boluarte: "Militares hicieron debido uso de la defensa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025