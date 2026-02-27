Estos son los 4 países de América Latina que lideran el top 5 mundial con los índices más altos de crimen organizado
El reciente informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime reveló un patrón regional marcado por las actividades ilícitas de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
- El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China
- Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra
La organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime desarrolló y publicó el Organized Crime Index (OCIndex), un índice que mide el impacto del crimen organizado en América, Europa, África, Asia y Oceanía. Además de homicidios y capturas recientes, el estudio evalúa áreas como narcotráfico, trata de personas, extorsión, minería ilegal, tráfico de armas, mafias, redes transnacionales, estructuras infiltradas en entidades gubernamentales, así como delitos ambientales y financieros.
En este estudio destacan cuatro países latinoamericanos que superan a otros como Nigeria, Afganistán, Rusia, Irán, Indonesia, Ucrania, Italia, China y España, con una puntuación superior a los 7 puntos de 10 posibles. Este dato refuerza una tendencia sostenida que coloca a estas naciones de la región en altos rangos de economías ilegales y redes criminales consolidadas.
TE RECOMENDAMOS
¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años
¿Cuáles son los 4 países de América Latina que lideran el top 5 mundial en índices de crimen organizado?
El reciente OCIndex detalló que los países de América Latina concentran los índices más altos de crimen organizado en 2025. Sin embargo, hay 4 naciones latinoamericanas que lideran el top 5.
- Colombia: 7.82
- México: 7.68
- Ecuador: 7.48
- Paraguay: 7.48
Estos territorios son superados por Myanmar (8.08). No obstante, el informe reveló un patrón regional marcado por delitos como corrupción, extorsión, trata de personas, contrabando de armas y narcotráfico. Estas actividades ilícitas son organizadas principalmente por grupos criminales como el Clan del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Los primeros países que lideran el íncide OCIndex. Foto: captura de pantalla
PUEDES VER: Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó
Amenaza global criminal
La organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime aseveró que el crimen organizado "está socavando la democracia, la soberanía de los Estados y la seguridad internacional". También indicó que los delincuentes suelen adaptarse a procesos socioeconómicos, políticos y geopolíticos para fortalecer sus redes en múltiples regiones.
En ese sentido, aseguró que las drogas sintéticas y la cocaína dominarán rápidamente los mercados globales de estupefacientes. "Esto demuestra la capacidad de los actores criminales para capitalizar los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos en la producción y las redes de tráfico cada vez más interconectadas", sostuvo la institución.