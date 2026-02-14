Primero en América Latina y tercero en el mundo: este país es el más corrupto de la región, según Transparencia Internacional

Venezuela es el país de América Latina más corrupto y el tercero en el mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025. El informe mide los “niveles percibidos” de este mal en el sector público de los países y determina una calificación en una escala de 0 a 100. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que publicó el resultado, revela que al menos 12 de las 33 naciones americanas presentes han empeorado desde el 2012.

"Los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, PDVSA", afirma el reporte. Asimismo, agregó que la nación se encuentra en un grupo con "descensos sostenidos" tras 14 años.

"Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad", añadió la ONG.

¿Cuál es la actualidad del país sudamericano?

Desde el 3 de enero el país caribeño afronta una transición turbulenta y pausada. La caída del dictador Nicolás Maduro mediante una operación estadounidense llevó a su segunda al mando, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo, pero bajo la observación constante de la administración de Donald Trump y sus sanciones.

Por su parte, la oposición se mantiene expectante ante la salida del chavismo, realizando un continuo pronunciamiento sobre los hechos dentro de la nación, como la liberación de presos políticos. Esta decisión, tomada por la nueva encargada chavista, fue celebrada por la figura importante de María Corina Machado, la actual Nobel de la Paz.

No es el único caso de corrupción en América Latina

El análisis también habla de Nicaragua, que ocupa el segundo lugar a nivel regional con una puntuación de 14 sobre 100, y Haití, con 16. De manera específica, el régimen de Daniel Ortega presenta una crisis política y social que inició en abril de 2018. Como una de sus características, existe la escalada contra opositores, periodistas, activistas y organizaciones civiles.

Se hace mención a México, Brasil y Colombia, donde se explica que la corrupción facilitó que el crimen organizado transnacional ingrese y cause que los ciudadanos sean los mayores perjudicados. En el caso de Perú, se habla de las investigaciones por presuntos sobornos en programas de alimentación escolar, mientras en Argentina se menciona el tema de la gestión de fondos para medicamentos.

Las posiciones del ranking

Los índices positivos muestran a Uruguay, Chile y Costa Rica. Siendo el primero y el tercero considerados entre “las democracias más fuertes” dentro de América Latina. No obstante, los únicos que presentaron mejores son República Dominicana y Guayana.