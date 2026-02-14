HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Primero en América Latina y tercero en el mundo: este país es el más corrupto de la región, según Transparencia Internacional

El informe destaca que al menos 12 de las 33 naciones americanas han sufrido un aumento en la corrupción desde 2012 y señala la falta de independencia en las instituciones de control en Venezuela.

El análisis también habla de Nicaragua, que ocupa el segundo lugar a nivel regional. Foto: Composición LR/AFP.
El análisis también habla de Nicaragua, que ocupa el segundo lugar a nivel regional. Foto: Composición LR/AFP.

Venezuela es el país de América Latina más corrupto y el tercero en el mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025. El informe mide los “niveles percibidos” de este mal en el sector público de los países y determina una calificación en una escala de 0 a 100. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que publicó el resultado, revela que al menos 12 de las 33 naciones americanas presentes han empeorado desde el 2012.

"Los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, PDVSA", afirma el reporte. Asimismo, agregó que la nación se encuentra en un grupo con "descensos sostenidos" tras 14 años.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad", añadió la ONG.

PUEDES VER: Rusia fortalece su relación bilateral con este país de América Latina y estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear

lr.pe

¿Cuál es la actualidad del país sudamericano?

Desde el 3 de enero el país caribeño afronta una transición turbulenta y pausada. La caída del dictador Nicolás Maduro mediante una operación estadounidense llevó a su segunda al mando, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo, pero bajo la observación constante de la administración de Donald Trump y sus sanciones.

Por su parte, la oposición se mantiene expectante ante la salida del chavismo, realizando un continuo pronunciamiento sobre los hechos dentro de la nación, como la liberación de presos políticos. Esta decisión, tomada por la nueva encargada chavista, fue celebrada por la figura importante de María Corina Machado, la actual Nobel de la Paz.

No es el único caso de corrupción en América Latina

El análisis también habla de Nicaragua, que ocupa el segundo lugar a nivel regional con una puntuación de 14 sobre 100, y Haití, con 16. De manera específica, el régimen de Daniel Ortega presenta una crisis política y social que inició en abril de 2018. Como una de sus características, existe la escalada contra opositores, periodistas, activistas y organizaciones civiles.

Se hace mención a México, Brasil y Colombia, donde se explica que la corrupción facilitó que el crimen organizado transnacional ingrese y cause que los ciudadanos sean los mayores perjudicados. En el caso de Perú, se habla de las investigaciones por presuntos sobornos en programas de alimentación escolar, mientras en Argentina se menciona el tema de la gestión de fondos para medicamentos.

Las posiciones del ranking

Los índices positivos muestran a Uruguay, Chile y Costa Rica. Siendo el primero y el tercero considerados entre “las democracias más fuertes” dentro de América Latina. No obstante, los únicos que presentaron mejores son República Dominicana y Guayana.

  • Uruguay
  • Chile
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Colombia
  • República Dominicana
  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Panamá
  • El Salvador
  • Perú
  • Bolivia
  • México
  • Guatemala
  • Paraguay
  • Honduras
  • Haití
  • Nicaragua
  • Venezuela

Notas relacionadas
No es Venezuela: este es el país que se consolida como el mayor productor de petróleo en América Latina en 2026, según GFP

No es Venezuela: este es el país que se consolida como el mayor productor de petróleo en América Latina en 2026, según GFP

LEER MÁS
Científicos descubren en Perú una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios: vive en ambientes inundables del Amazonas

Científicos descubren en Perú una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios: vive en ambientes inundables del Amazonas

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
China lanza advertencia a Estados Unidos y asegura que intervenir en Taiwán podría provocar un enfrentamiento

China lanza advertencia a Estados Unidos y asegura que intervenir en Taiwán podría provocar un enfrentamiento

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Turista turco sufre el robo de su celular a solo dos cuadras de Palacio de Gobierno

'Cóndor' Mendoza cuestiona a Paolo Guerrero tras cederle el penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "La gente dice que arrugaste"

Mundo

Alexéi Navalni fue asesinado por Rusia con una toxina de rana ecuatoriana, denuncian Reino Unido y otros 4 países

La isla de Europa que fue fortaleza militar en la Primera Guerra Mundial y que hoy está en venta por 10 millones de euros

Rusia fortalece su relación bilateral con este país de América Latina y estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

"José Jerí se tiene que ir": Marisol Pérez Telle asegura que se conseguirán los votos para la salida del mandatario interino

De aliados a enemigos: Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de mantener a Jerí en Palacio de Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025