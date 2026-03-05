HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras polémico operativo del ICE en Minneapolis

El líder republicano informó que el senador Markwayne Mullin reemplazará a Kristi Lynn Arnold Noem a partir del 31 de marzo.

Kristi Noem fue destituida del DHS y ahora asumirá como "enviada especial" en América Latina.
Kristi Noem fue destituida del DHS y ahora asumirá como "enviada especial" en América Latina. | Matt Rourke

El presidente Donald Trump anunció este jueves 5 de marzo que la Casa Blanca destituirá a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Lynn Arnold Noem, quien es considerada una de las principales responsables de la política antimigratoria del gobierno estadounidense.

A través de Truth Social, el líder republicano informó que el senador Markwayne Mullin ocupará el cargo a partir del 31 de marzo, sin mencionar si permanecerá de forma permanente en el puesto. Asimismo, detalló que Noem asumirá como "enviada especial" en una nueva iniciativa de protección en América Latina.

"Markwayne trabajará incansablemente para proteger la frontera, frenar los delitos cometidos por migrantes, asesinos y otros criminales que intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas y hacer de Estados Unidos un lugar seguro otra vez", dijo el republicano.

Cuestionamientos

Noem declaró el martes 3 ante el Senado que el presidente había aprobado una campaña publicitaria del DHS por 220 millones de dólares que instaba a los inmigrantes sin documentos a autodeportarse. Sin embargo, la Casa Blanca y el mismo Trump negaron dicha aseveración. En una entrevista con Reuters, el jefe de Estado rechazó este jueves tener conocimiento de la campaña. "Nunca supe nada al respecto", sostuvo.

La ahora exsecretaria enfrentó un creciente escrutinio por una supuesta relación romántica con su asesor principal, Corey Lewandowski, y por sus versiones contradictorias sobre incidentes fatales que involucraron a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Bajo su liderazgo, el DHS ha carecido de cualquier brújula moral o respeto por el estado de derecho", alegó el senador Dick Durbin en la audiencia del Congreso. El legislador Thom Tillis también criticó duramente la gestión de Noem: "Personas inocentes fueron detenidas y eran ciudadanos estadounidenses", subrayó.

Asimismo, los demócratas se oponen a asignar nuevos fondos para el DHS hasta que se implementen cambios importantes en la forma en que el ICE ejecuta las redadas. Exigen restringir las patrullas, prohibir a los agentes el uso de máscaras faciales y requerir órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas.

Tensiones por operativos migratorios

Noem se negó a disculparse en el Capitolio por calificar de “terroristas domésticos” a Renée Good y Alex Pretti, dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis, donde el ICE realizó operativos contra inmigrantes indocumentados desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026. Las redadas, sin embargo, se volvieron violentas, con enfrentamientos diarios en las calles entre oficiales enmascarados y activistas.

Tras las muertes, Trump anunció que enviaría al zar de la frontera, Thomas Douglas Homan, un expolicía de Nueva York que, desde el 20 de enero de 2025, está al frente de las deportaciones de extranjeros irregulares. Este funcionario negoció con las autoridades del estado medidas para suavizar el impacto de las operaciones.

No obstante, el DHS ya había justificado los decesos al sostener que los miembros del ICE actuaron en defensa propia. Pero testigos y videos difundidos en redes sociales contradicen las versiones gubernamentales. "La ley se cumplirá. Si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza las operaciones, será responsabilizado por las consecuencias", advirtió Noem luego de que el efectivo Jonathan Ross acabara con la vida de Good.

