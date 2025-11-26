Lara evidenció un serio enfrentamiento al tildar a Paz de "mentiroso" y cuestionar sus promesas electorales. | AFP | Martin Bernetti

Lara evidenció un serio enfrentamiento al tildar a Paz de "mentiroso" y cuestionar sus promesas electorales. | AFP | Martin Bernetti

El martes, Edman Lara Montaño, vicepresidente de Bolivia, cumplió su amenaza lanzada en campaña, acompañada de una fuerte crítica, y dijo que ya no forma parte del Gobierno de Rodrigo Paz, evidenciando un serio enfrentamiento y lo que podría ser una de las primeras grietas de la Presidencia entrante. "Yo soy la garantía, si Rodrigo Paz no cumple, yo lo encaro", había sentenciado antes de asumir el cargo.

En el mensaje, Lara también enfatizó su inconformidad con la forma en la que Paz llevaba a cabo su gestión, abordando sus medidas fiscales impulsadas por su gobierno, la cual, según asegura, beneficiarían a las grandes empresas.

Ruptura en el Gobierno de Bolivia: Lara se autoexcluye del binomio

Edmand Lara se volvió contra Rodrigo Paz, revelando serias inconsistencias en el Gobierno entrante. En un video, Lara aseguró que se alejó del gobierno y criticó el manejo de la administración que viene ejerciendo Paz, revelando influencias externas para beneficiar a un grupo de empresarios a través de medidas impulsadas por el presidente.

"Cada medio vendido que hay, cada tiktoker creador de contenido vendido al gobierno que hay, yo ya no soy parte de ese gobierno", dijo Lara, quien expresó anteriormente que las políticas actuales solo "benefician más al hombre más rico de este país". Por lo pronto, el vicepresidente decidió mantenerse alejado de cualquier decisión que debata en el Ejecutivo.

El mandatario y su ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunciaron las primeras medidas dirigidas a la recuperación de la economía en Bolivia, una de las más golpeadas en la región, dentro de las cuales resalta el Presupuesto General del Estado (PGE), el cual busca reducir el gasto fiscal en 30%.

Otra de las medidas implementadas por el Ejecutivo es remover el impuesto a las transferencias financieras (ITF), impuesto a las grandes fortunas, gravamen al juego e impuesto a las promociones empresariales, lo cual fue argumentado con el fin de captar nuevamente a los grandes capitales y reactivar las inversiones. Estas decisiones fueron criticadas también por Lara, asegurando que respondían directamente a las exigencias de Samuel Doria Medina, empresario y excandidato presidencial.

"Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme", exclamó.

Lara también fue acusado de ausencia en el cargo durante varios días, a lo que él respondió que se encontraba en reuniones en Corea del Sur, China, Japón e India, además de Brasil, donde participó en la COP30. "No fui a vacacionar, como dicen", afirmó.

Las promesas fallidas de Paz, según Lara

Lara increpa a Paz de no cumplir con las promesas realizadas durante la campaña electoral y asegura que sus acciones responden no al pueblo que lo eligió, sino a una omnipotencia que gobierna a Bolivia desde las sombras. En ese sentido, el vicepresidente planteó la reducción del impuesto a la renta y a la utilidad, también cuestionó la puesta en vigor de la Ley de Diferimiento de Créditos y el escaso avance en el cierre de la aduana.

Anteriormente, a través de un video en TikTok, Lara tildó al presidente de "mentiroso", crítica acompañada del reclamo por el establecimiento de un salario universal digno para la mujer.

Asimismo, Lara denunció que Wilson Santamaría, viceministerio de Coordinación Legislativa, venía ejerciendo acciones que corresponden al despacho vicepresidencial, lo cual incurriría en una falta constitucional.

¿Quién es Edman Lara?

Edman Lara nació en Cochabamba el 16 de octubre de 1985, actualmente tiene 40 años, es abogado de profesión y fue capitán de la Policía Boliviana. En 2023, se hizo popular en TikTok debido a un video difundido en esta red denunciando presuntos cobros ilegales, tráfico de influencias y corrupción dentro de la institución.

'El Capitán' Lara, como también lo conocen, fue, para muchos, el responsable para que el derechista Rodrigo Paz haya conseguido la Presidencia en Bolivia, debido a su imagen de "justiciero" y su incesante búsqueda de un futuro sin corrupción.