Bolivia elimina su Ministerio de Justicia tras escándolo por graves denuncias de su exmisnistro

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves la eliminación del Ministerio de Justicia, luego de la destitución de dos ministros en menos de dos semanas. La medida surge tras confirmarse que Freddy Vidovic, exministro, tenía una sentencia ejecutoriada desde 2015 por cohecho a favor del empresario peruano Martín Belaúnde, exasesor del expresidente Ollanta Humala, así como otros delitos relacionados con su ejercicio como abogado.

Paz afirmó que la decisión busca garantizar la independencia del sistema judicial y coordinar el trabajo de todas las instituciones del país en función de la justicia. Señaló que “si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia” y calificó al Ministerio de Justicia como un instrumento que históricamente fue utilizado para perseguir políticamente a ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ministro de Bolivia es destituido tras conocerse su participación en la fuga del exasesor presidencial peruano Martín Belaúnde

¿Qué dijo el presidente Rodrigo Paz luego de anunciar el cierre del Ministerio de Justicia?

El mandatario explicó que la eliminación de la cartera responde a compromisos asumidos durante la campaña electoral y al objetivo de evitar injerencias políticas en la justicia. "La propuesta electoral era cerrar el ministerio. Cuando llegamos al momento de encabezar un gobierno nacional, hubo una sugerencia del vicepresidente (Edmand Lara), que además hizo pública, de no cerrar el Ministerio de Justicia. La atendimos", recordó el presidente en un mensaje a la nación emitido la tarde de este jueves.

Asimsmo se refirió a la polémica que lo centra en una mala coordinación con su segundo al mando: "El hecho de tener un miembro del gabinete con una sentencia ejecutoriada, alguien recomendado por el Vicepresidente y aceptado por el Presidente, puede generar un escenario jurídico complicado. Yo estoy para defender la fe del Estado ante los bolivianos", aseguró Paz.

Paz justificó el cierre del Ministerio con críticas directas a la gestión pasada de esa cartera. Afirmó que la institución había sido utilizada para “chantajear a la sociedad desde el poder político” y sostuvo que su eliminación busca poner fin a lo que describió como prácticas de persecución. El mandatario remarcó que, con esta decisión, el “Ministerio de Justicia ha muerto” y que su gobierno pretende “enterrarlo bien” para evitar que vuelva, según sus palabras, un “terrorismo de Estado” contra los bolivianos y bolivianas.

¿Cómo afectará la eliminación del Ministerio de Justicia la relación entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

La decisión de eliminar el Ministerio de Justicia profundizó las tensiones entre Paz y Lara. La fricción surgió tras el reemplazo de Freddy Vidovic por Jorge García Pinto, abogado de confianza del presidente. Lara cuestionó la designación y señaló públicamente: “En el marco del respeto, le sugiero al presidente Paz que designe a otro funcionario que sea idóneo y transparente, porque el mensaje que le está dando al país es muy negativo. Quiero pensar que no tiene conocimiento, pero el nuevo ministro de Justicia es su abogado de confianza; asumamos, entonces, que no tiene conocimiento del rosario de procesos que posee”. Esta situación evidenció diferencias en la coordinación del gabinete y la percepción sobre cómo manejar los nombramientos ministeriales.

La polémica también reflejó un choque de visiones sobre el control y la supervisión de la justicia en el Ejecutivo. Lara defendió su postura y advirtió públicamente sobre los riesgos de la designación de García Pinto, mientras que Paz sostuvo que la eliminación del Ministerio era necesaria para garantizar la independencia judicial. El intercambio de posturas marcó un momento de tensión política que podría influir en la relación entre ambos líderes y en la dinámica interna del gabinete.

Exministro, Jorge García Pinto, anuncia un proceso legal contra Lara tras el cierre del Ministerio de Justicia

En la conferencia posterior al anuncio, García Pinto informó que interpondrá acciones legales contra el vicepresidente por difamación. Aseguró que los comentarios de Lara afectaron su reputación profesional y familiar, y subrayó que las denuncias deben probarse siguiendo el procedimiento penal establecido. “Nosotros estamos comprometidos con la patria, estamos libres de cualquier sentencia condenatoria. Como abogados y como ciudadanos, somos susceptibles a que se nos denuncie. No podemos permitir que los poderosos, política e incluso mediáticamente, violen los derechos constitucionales de los ciudadanos. Aprovechando ese poder, que representa el vicepresidente, me ha difamado, y pongo en conocimiento del país que interpondré estas acciones penales de inmediato”, indicó García Pinto.

El exministro recordó que aceptó el cargo bajo la condición de que se eliminara la cartera, cumpliéndose esta promesa pocas horas después. Señaló que su participación en el gabinete concluyó formalmente y reafirmó que la medida del presidente Paz garantiza que la política no interfiera en la justicia y protege la legalidad y la independencia institucional.