El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

Mientras China, Rusia y Corea del Norte enfrentan desafíos en la exportación de cazas, este país se beneficia de su industria aeroespacial avanzada y alianzas estratégicas con otras naciones.

China, Rusia y Corea del Norte juntos no pueden superar a este país en la exportación de aviones de guerra y el poder aéreo del mundo.
China, Rusia y Corea del Norte juntos no pueden superar a este país en la exportación de aviones de guerra y el poder aéreo del mundo. | Ilustración con IA/ChatGPT

En el contexto geopolítico actual, la capacidad de proyección aérea sigue siendo uno de los indicadores más visibles de poder militar. La tenencia y modernización de aviones de combate reflejan no solo la defensa territorial, sino también la influencia estratégica global. Países con industrias aeronáuticas desarrolladas pueden ofrecer cazas a naciones aliadas, fortaleciendo vínculos diplomáticos y defensivos a través de acuerdos de compra y mantenimiento.

China, Rusia y Corea del Norte han desarrollado fuerzas aéreas de considerable tamaño y capacidades crecientes; sin embargo, enfrentan diversos desafíos en la exportación de aviones de combate. Los chinos, a pesar de esfuerzos por impulsar sus aeronaves, sigue detrás de potencias tradicionales debido a limitaciones políticas y barreras geopolíticas para sus ventas externas. Por su parte, los rusos vieron caer drásticamente sus exportaciones globales en los últimos años. Y los norcoreanos, con una industria limitada y sancionada, solo participan marginalmente en el comercio internacional de armamento.

El país que supera a China, Rusia y Corea del Norte en exportación de aviones de combate

El país que lidera con claridad las exportaciones de aviones de combate en el mundo es Estados Unidos. Según datos recientes del SIPRI, representan la mayor parte de estas ventas globales de armas convencionales, con alrededor del 43% del total entre 2020 y 2024, muy por encima de otros exportadores como Francia, Rusia o China.

La supremacía estadounidense en exportaciones de aviones de combate se explica por varios factores. Primero, su industria aeroespacial militar es la más grande y tecnológicamente avanzada del mundo, con fabricantes como Lockheed Martin y Boeing, que desarrollaron plataformas ampliamente demandadas por numerosas fuerzas aéreas aliadas. Segundo, EE.UU. ha forjado una red de relaciones estratégicas y alianzas de defensa (por ejemplo, dentro de la OTAN), que facilitan acuerdos de ventas, mantenimiento, entrenamiento y actualizaciones a largo plazo para sus aviones. Estas relaciones hacen que comprar un avión de combate estadounidense no sea solo adquirir una máquina, sino integrarse en un sistema de soporte logístico y político global.

Además, el contexto geopolítico actual —incluida la respuesta occidental a crisis como la guerra en Ucrania— reforzó la demanda de equipos aéreos avanzados entre países que buscan modernizar sus fuerzas frente a amenazas percibidas, multiplicando pedidos de cazas producidos en EE.UU.

¿Cuáles son los aviones de combate más vendidos de EE.UU.?

Entre los aviones de combate más exportados desde Estados Unidos se encuentran plataformas probadas y versátiles que operan en decenas de países.

  • F‑16 Fighting Falcon: Caza de cuarta generación ampliamente adoptado por múltiples fuerzas aéreas por su versatilidad, agilidad y costo relativamente moderado.
  • F‑15 Eagle / F‑15 variants: Caza pesado con capacidades aire‑aire de alto rendimiento, exportado en varias versiones a naciones aliadas.
  • F/A‑18 Hornet / Super Hornet: Avión de combate naval adaptable a operaciones desde portaaviones, popular entre operadores con capacidades marítimas ampliadas.
  • F‑35 Lightning II: Caza de quinta generación con tecnología furtiva, interoperabilidad avanzada y amplia adopción internacional a través de un programa conjunto con múltiples países aliados.

Países con las mayores exportaciones de aviones de combate en el mundo

De acuerdo con datos consolidados sobre exportaciones de aeronaves y otros sistemas de armas, los principales países exportadores de aviones de combate y armamento militar pesado en el periodo reciente (2020–2024) son:

  • Estados Unidos: ~43 % de las exportaciones mundiales de armas, con una amplia cartera de aviones de combate pedidos.
  • Francia: Segundo mayor exportador global, con pedidos significativos de cazas como el Rafale.
  • Rusia: Ha visto disminuir sus exportaciones debido a sanciones y realineamientos políticos.
  • China: Exportador en crecimiento, aunque con una participación menor respecto a Estados Unidos o Francia.
  • Alemania: Exporta diversos sistemas militares, incluyendo aeronaves, aunque en menor volumen comparado con los líderes.
