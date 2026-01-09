Rusia lanza misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania en ataque masivo que deja al menos 4 muertos

Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik en un ataque masivo contra Ucrania, causando al menos cuatro muertos y numerosos heridos en Kiev. | Foto: EuroNews

Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik en un ataque masivo contra Ucrania, causando al menos cuatro muertos y numerosos heridos en Kiev. | Foto: EuroNews

Rusia lanzó la madrugada de este viernes un misil hipersónico Oréshnik contra territorio ucraniano como parte de un ataque masivo con misiles y drones que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos en Kiev, además de graves daños en infraestructura crítica. La ofensiva se produjo pocas horas después de que Moscú rechazara un plan europeo para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania tras un eventual alto el fuego.

El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que la nación de Volodímir Zelenski y sus aliados occidentales acordaran esta semana avanzar en la preparación de un despliegue militar europeo en territorio ucraniano. El kremlin ha reiterado su rechazo frontal a esa posibilidad y advirtió que cualquier presencia de fuerzas occidentales sería considerada un “objetivo militar legítimo”.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Uso del misil hipersónico Oréshnik y daños en Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso de un misil hipersónico Oréshnik, de capacidad nuclear, contra lo que describió como “objetivos estratégicos”, en respuesta a un supuesto ataque con drones ocurrido en diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin, una versión que Ucrania ha negado. En esa línea, Moscú no ofreció detalles adicionales sobre los blancos alcanzados durante la ofensiva.

Las autoridades ucranianas informaron que un proyectil balístico que viajaba a velocidad hipersónica impactó una instalación de infraestructura cerca de la ciudad occidental de Leópolis. La Fuerza Aérea de Ucrania precisó que Rusia lanzó un total de 36 misiles y 242 drones de distintos tipos, de los cuales aseguró haber derribado 18 misiles y 226 aeronaves no tripuladas mediante sus sistemas de defensa aérea.

Víctimas, respuesta internacional y advertencias europeas

En Kiev, los ataques con drones provocaron la muerte de cuatro personas y dejaron al menos 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores de los servicios de emergencia, según la Policía Nacional de Ucrania. Un médico falleció cuando un edificio residencial fue alcanzado por un segundo impacto mientras atendía una emergencia. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, reportó cortes de electricidad en varios distritos y describió el bombardeo como un “ataque masivo con misiles enemigos”.

El uso del misil Oréshnik fue condenado por los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia, quienes coincidieron en que el ataque representa una “escalada” y es “inaceptable”. El primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayaron que Rusia estaría utilizando acusaciones “fabricadas” para justificar la ofensiva y reafirmaron su coordinación con Estados Unidos para avanzar hacia una “paz justa y duradera” en Ucrania.