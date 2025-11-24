Este presidente de Sudamérica sorprendió al tener una gran aprobación en el poco tiempo de gobierno que tiene. | Composición LR

Este presidente de Sudamérica sorprendió al tener una gran aprobación en el poco tiempo de gobierno que tiene. | Composición LR

La última actualización del ranking de aprobación presidencial en Sudamérica, elaborada por CB Consultora Opinión Pública, para noviembre de 2025, presentó un cambio significativo en el escenario regional. Por primera vez en varios meses, el mandatario de Uruguay dejó de ocupar el primer lugar del listado y fue desplazado por el mandatario de un pequeño país.

El informe también muestra variaciones relevantes respecto a la medición anterior, tanto en crecimiento como en retrocesos. Por ejemplo, el presidente que más creció en su imagen positiva fue José Jerí, de Perú, pero no fue suficiente para liderar el ranking general. A partir de estos resultados, la consultora subraya un escenario de alta volatilidad política, en el que las opiniones favorables pueden modificarse rápidamente según el contexto económico, las tensiones internas y la gestión gubernamental de cada país.

El presidente con mayor aprobación ya no es de Uruguay

Según el informe de CB Consultora Opinión Pública, el presidente sudamericano con mayor aprobación en noviembre de 2025 es Rodrigo Paz, de Bolivia, quien alcanzó un 51,7% de imagen positiva. El estudio detalla que Paz logró consolidarse en el primer puesto gracias a una percepción favorable sostenida y un repunte en su valoración respecto a mediciones anteriores.

La consultora también señala que el segundo lugar lo ocupa Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 48,5% de aprobación, mientras que el tercer puesto corresponde a Javier Milei, de Argentina, con 47,2%. En palabras del informe, estos tres mandatarios “encabezan el podio regional en noviembre”, lo que resalta el cambio de liderazgo que dejó a Uruguay fuera de la primera posición.

Top 5 de los presidentes de Sudamérica con mayor aprobación en noviembre 2025. Foto: CB Consultora



Los 5 presidentes con mayor y menor aprobación en Sudamérica

En Sudamérica, la consultora reporta que los cinco presidentes mejor valorados en noviembre de 2025 fueron los siguientes:

Rodrigo Paz (Bolivia) – 51,7%

– 51,7% Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) – 48,5%

Javier Milei (Argentina) – 47,2%

Yamandú Orsi (Uruguay) – 46,1%

Santiago Peña (Paraguay) – 41,3%

Por otro lado, los cinco mandatarios con menor aprobación en el mismo periodo fueron:

Nicolás Maduro (Venezuela) – 21,4%

José Jerí (Perú) – 32,5%

– 32,5% Gustavo Petro (Colombia) – 36,7%

Gabriel Boric (Chile) – 40,4%

Daniel Noboa (Ecuador) – 40,8%