Bolivia anuncia el inminente regreso de la DEA, la agencia antidrogas de EEUU, tras 17 años de ausencia

Justiniano ha sido elegido como nuevo viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. | Foto: AFP

La agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) volverá muy pronto a Bolivia, tras su expulsión en 2008, anunció el zar antidrogas Ernesto Justiniano, quien calificó de exorbitantes las cifras estimadas de producción de cocaína en el país.

Ernesto Justiniano, nuevo viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, describe lo que será la nueva estrategia antinarcóticos tras la llegada este mes al poder del centroderechista Rodrigo Paz.

La flamante administración busca darle un giro drástico en lo político, económico, social y diplomático a lo que se hizo en Bolivia durante los gobiernos de los izquierdista Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

La erradicación de hojas de coca, materia prima para fabricar cocaína, y el combate a las mafias de la droga son tareas centrales. Bolivia mira a Estados Unidos y a sus vecinos como aliados estratégicos para luchar contra semejante flagelo.

El país altiplánico, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú.

La DEA vuelve muy pronto

La DEA estuvo ausente en Bolivia tras la ruptura de las relaciones bilaterales en 2008, cuando el presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense, a quien acusaba de apoyar un movimiento de derecha que, según él, buscaba dividir al país andino.

La llegada al poder de Rodrigo Paz a principios de noviembre reactivó las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia, abriendo ahora el camino al regreso de la agencia antidrogas estadounidense.

"La DEA regresará muy pronto, porque existe un compromiso político y eso es lo más importante", declaró Justiniano. El funcionario destacó que la principal tarea será la reanudación del intercambio de información.

"La cooperación internacional es fundamental", afirmó la autoridad, quien hizo un llamado a los países vecinos y a Europa para responder a los requerimientos de Bolivia.

Para la autoridad, el objetivo es claro: "Ya no seremos un país aislado, un país que se mira el ombligo y actúa spñp por necesidad política". La DEA y la presencia de Estados Unidos no son del agrado de los cocaleros del municipio de Chapare.

Exorbitante aumento

Justiniano ya ocupó a principios de siglo el viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y en términos locales es llamado el "zar antidrogas". Ingeniero y administrador de empresas de 56 años, es el responsable político del área.

Su objetivo es erradicar sembradíos de hojas de coca y combatir al tráfico de drogas. Bolivia tiene 31.000 hectáreas de coca, según las ONU, de las que solo 22.000 son reconocidas como legales. Empero, no hay datos actualizados del potencial de producción de cocaína.

El 'zar antidrogas' revela que tiene cálculos propios y estima que la fabricación anual bordea en la actualidad las 300 toneladas al año y que se ha duplicado.

“Hace 20 años se necesitaban unos 345 kilos de hojas de coca para producir un kilo de cocaína. Hoy esa cifra estaría entre 140 y 160 kilos", afirmó Justiniano, quien explicó que la técnica se ha modernizado con el uso de nuevos químicos y una molienda más eficiente de la hoja.”

Ya en el cargo, la autoridad se encontró con millonarias deudas para pagar el mantenimiento de avionetas y helicópteros antidroga y otros recursos al personal oficial. Sostiene que, por lo tanto, la cooperación internacional es urgente.

El nuevo gobierno boliviano hereda una crisis económica, la más grave en cuatro décadas, por la escasez de dólares. Incluso el mandatario Paz calificó de "cloaca" lo que encontró en las instituciones.