La toma de posesión de Rodrigo Paz es este sábado 8 de noviembre de 2025. | Composición LR

La toma de posesión de Rodrigo Paz es este sábado 8 de noviembre de 2025. | Composición LR

Este sábado 8 de noviembre de 2025, Bolivia será escenario de la transmisión de la histórica posesión presidencial de Rodrigo Paz. La ceremonia iniciará a las 10.00 a. m. en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la plaza Murillo, y marcará el inicio de una nueva etapa política en el país tras casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).

El presidente saliente, Luis Arce, confirmó que no asistirá al acto de posesión, pues alegó que su presencia "no es necesaria". Aun así, la ceremonia contará con la participación de autoridades nacionales, legisladores, representantes diplomáticos y mandatarios extranjeros. Desde las 9.30 a. m. comenzará el arribo de delegaciones internacionales y jefes de Estado invitados, en una jornada que será transmitida por cadena nacional y acompañada de actos culturales en la plaza Murillo.

Sigue EN VIVO la posesión presidencial de Rodrigo Paz Pereira 07:20 ¿Jeanine Áñez, Luis Arce y Evo Morales estarán presentes en la posesión de Paz? Jeanine Áñez sí asistirá a la posesión de Rodrigo Paz, luego de haber sido liberada el 6 de noviembre tras la anulación de su condena por el caso Golpe de Estado II; fue invitada oficialmente por el nuevo gobierno y su presencia simboliza un giro hacia la reconciliación política. En cambio, el saliente mandatario Luis Arce no participará del acto. Por su parte, Evo Morales no tiene autorización judicial para asistir; ha solicitado garantías y la suspensión de la orden de captura, pero hasta ahora solo podría participar de forma simbólica o virtual si se le permite. 07:00 Cronograma del acto de posesión de Paz y Lara - 9.30 a. m. → llegada de invitados y delegaciones internacionales. - 9.40 a. m. → ingreso del vicepresidente electo Edman Lara y su familia. - 10.00 a. m. → inicio de la sesión de honor en la Asamblea Legislativa. - 10.10 a. m. → juramento de Edman Lara como vicepresidente. - 10.20 a. m. → escolta e ingreso de Rodrigo Paz Pereira. - Juramento presidencial ante la Biblia y el Crucifijo. - Colocación de la banda presidencial por Edman Lara. - Discurso inaugural del nuevo presidente. Foto: AFP 05:00 ¿Qué presidentes o delegados asistirán a la posesión de Paz? En total hay 52 delegaciones internacionales confirmadas: - Argentina: presidente Javier Milei.

- Chile: presidente Gabriel Boric.

- Ecuador: presidente Daniel Noboa.

- Paraguay: presidente Santiago Peña.

- Uruguay: presidente Yamandú Orsi.

- El Salvador: vicepresidente Félix Ulloa.

- Japón: ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Iwao Horii.

- Perú, primer ministro Ernesto Álvarez Miranda (representación de alto nivel).

- Estados Unidos: delegación encabezada por el Subsecretario de Estado, Christopher Landau. Delegaciones de la Organización de los Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas también asistirán.

Lee la nota completa AQUÍ.

Foto: composición LR 03:00 ¿Cuándo juramenta el nuevo gabinete de ministros de Paz? Este sábado 8 de noviembre, los actos protocolares cerrarán con un almuerzo oficial en honor a las nuevas autoridades, seguido de un acto popular por la tarde y, finalmente, la posesión del gabinete de ministros en horas de la noche, con lo que culminará la jornada de investidura. 00:00 ¿A qué hora será la posesión de Rodrigo Paz? El acto principal se desarrollará en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la plaza Murillo de La Paz, y comenzará a las 10.00 a. m. (9.00 a. m. en Perú). Lee la nota completa AQUÍ. Foto: composición LR

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo será el acto de posesión de Rodrigo Paz y Edman Lara?

El acto central se desarrollará dentro de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa. Primero, el vicepresidente electo Edman Lara ingresará al Hemiciclo acompañado de su familia, escoltado por una comisión de senadores y diputados. Tras su juramento ante la Asamblea, asumirá su rol como presidente nato del Parlamento y pronunciará un discurso de aproximadamente 10 minutos.

Luego, la misma comisión legislativa escoltará al presidente electo Rodrigo Paz Pereira, quien ingresará junto a su esposa e hijos. Ante la Biblia y el Crucifijo, Paz prestará juramento y recibirá la banda presidencial de manos del vicepresidente. Se prevé que su esposa sostenga el primer símbolo tradicional durante el juramento, antes de que el mandatario dirija su primer mensaje oficial a la nación como jefe de Estado.

9.30 a. m. → Llegada de invitados y delegaciones internacionales.

→ Llegada de invitados y delegaciones internacionales. 9.40 a. m. → Ingreso del vicepresidente electo Edman Lara y su familia.

→ Ingreso del vicepresidente electo Edman Lara y su familia. 10.00 a. m. → Inicio de la sesión de honor en la Asamblea Legislativa.

→ Inicio de la sesión de honor en la Asamblea Legislativa. 10.10 a. m. → Juramento de Edman Lara como vicepresidente.

→ Juramento de Edman Lara como vicepresidente. 10.20 a. m. → Escolta e ingreso de Rodrigo Paz Pereira.

→ Escolta e ingreso de Rodrigo Paz Pereira. Juramento presidencial ante la Biblia y el Crucifijo.

ante la Biblia y el Crucifijo. Colocación de la banda presidencial por Edman Lara.

por Edman Lara. Discurso inaugural del nuevo presidente.

¿Quiénes son los invitados a la posesión de Paz?

La investidura de Rodrigo Paz Pereira contará con una amplia presencia internacional. Entre los mandatarios confirmados figuran Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay). Asimismo, participará la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la presidenta del Congreso de España, Francina Armengol.

Estados Unidos enviará una delegación encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau, acompañado por Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo; John Jovanovic, presidente del Banco de Exportación e Importación; y Jonathan Greenstein, asesor del secretario del Tesoro. Además, está prevista la asistencia del primer ministro del Perú, Ernesto Álvarez, y del canciller argentino Pablo Quirno, junto con representantes de organismos internacionales y cuerpos diplomáticos acreditados en La Paz.