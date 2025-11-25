HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Bolivia elimina el impuesto a la riqueza y a las transacciones financieras para estabilizar la economía

El Presupuesto 2026 será revisado para reorganizar el gasto público. El gobierno boliviano aseguró no modificar el tipo de cambio en el corto plazo, priorizando la estabilidad económica.

El gobierno de Rodrigo Paz eliminará 4 impuestos y reformará el Presupuesto General del Estado. Foto: AFP
El gobierno de Rodrigo Paz eliminará 4 impuestos y reformará el Presupuesto General del Estado. Foto: AFP

El Gobierno de Rodrigo Paz anunció la eliminación de cuatro impuestos y una reforma profunda al Presupuesto General del Estado (PGE) con la que busca reducir el gasto fiscal en un 30%. Las medidas tienen como objetivo “estabilizar la economía” de Bolivia y recuperar la confianza en el país, según indicó José Gabriel Espinoza, ministro de Economía.

Además de los cambios tributarios, el Ejecutivo confirmó que negocia más de 9.000 millones de dólares en nuevo financiamiento externo, recursos que complementarán un préstamo de 550 millones de dólares de la CAF y que comenzarán a llegar entre los próximos 60 y 90 días.

Bolivia elimina cuatro impuestos que aportaban menos del 1%

Espinoza anunció que se abrogarán cuatro impuestos considerados poco eficientes: el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales.

“Hemos decidido abrogar cuatro impuestos”, dijo el ministro. Explicó que estas cargas tributarias apenas representan menos del 1% de la recaudación, pero han generado dificultades en sectores productivos y empresariales. En el caso del impuesto a las grandes fortunas, afirmó que provocó una fuerte salida de capitales y un clima poco favorable para atraer inversiones.

Según Espinoza, incluso el costo administrativo para recaudar estos tributos resultaba mayor que los ingresos que producía. Por ello, el Gobierno enviará al Parlamento tres leyes para ajustar el sistema impositivo y avanzar hacia una reforma más amplia.

Revisión del Presupuesto y recorte del gasto en 2026

Otro de los anuncios centrales fue la modificación del proyecto del Presupuesto General del Estado 2026, originalmente elaborado por el gobierno anterior. El Ministerio de Economía solicitó a la Cámara de Diputados la devolución del documento para incluir un artículo que permita revisarlo hasta febrero del próximo año.

“Nuestro plan es reducir en al menos un 30% el gasto fiscal para 2026”, afirmó Espinoza. Señaló que el PGE anterior se había convertido “en una herramienta de marketing político más que de planificación financiera”, con cifras infladas sobre crecimiento y estimaciones alejadas de la realidad económica.

Esta revisión implica analizar cómo se distribuyen los recursos públicos y reorganizar el funcionamiento de instituciones estatales para racionalizar el uso del dinero. El objetivo, dijo el ministro, es ordenar las cuentas y recuperar la sostenibilidad fiscal.

Sin cambios en el tipo de cambio

Espinoza también confirmó que el Gobierno no modificará el tipo de cambio en el corto plazo. Explicó que antes de evaluar cualquier ajuste es necesario “preparar el terreno” y estabilizar variables claves de la economía. “Primero hay que hacer varias cosas para estabilizar la economía, sería irresponsable arrancar con el tipo de cambio”, sostuvo.

El ministro aseguró que parte del financiamiento externo se destinará a reconstruir las reservas del Banco Central, afectadas por años de menor ingreso por exportaciones de gas y por una economía que se ha desacelerado desde 2014.

“Estamos abonando el camino para que la economía se recupere”, afirmó Espinoza, adelantando que el Gobierno anunciará nuevas medidas en las próximas semanas.

