Argentina devolvió los fondos prestados por el swap de monedas con EE.UU. firmado en 2025

El Gobierno argentino devolvió al Tesoro de Estados Unidos los fondos recibidos mediante el swap de monedas por USD 20.000 millones firmado en octubre del año pasado, antes de las elecciones legislativas. El anuncio fue realizado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, a través de su cuenta en X.

"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos", resaltó el funcionario norteamericano.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la devolución en la red social X y precisó: “En diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025”.

Argentina y el préstamo adicional con EE. UU.

Además del canje, el Tesoro había anunciado en su momento que llevaba semanas trabajando con actores privados —bancos y fondos soberanos de inversión— en otro programa por 20.000 millones de dólares para ayudar a Argentina a pagar su deuda.

Finalmente, esa asistencia se limitó a un préstamo de 3.000 millones de dólares otorgado a principios de enero, que no involucró a bancos estadounidenses, sino a las entidades europeas Santander, BBVA y Deutsche Bank.

Este crédito de corto plazo estuvo garantizado con deuda soberana argentina y tuvo como objetivo reforzar las reservas del Banco Central argentino.

Las buenas relaciones entre Argentina y EE. UU.

Bessetn aprovechó la oportunidad para profundizar su ya estrecha relación con el presidente argentino Javier Milei y celebró que Argentina “ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”.

“Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros“, destacó Bessent respecto de los planes de Estados Unidos para el país y la región.

De acuerdo al secretario de Tesoro, el Fondo de Estabilización Cambiaria buscaba “estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera". En la misma línea, reafirmó el apoyo estadounidense al ajuste de Milei.