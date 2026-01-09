HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Alfoso López Chau estuvo en Lurigancho? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Argentina devolvió los fondos prestados por el swap de monedas con EE.UU. firmado en 2025

El Banco Central argentino ratificó el reembolso y detalló que se realizó en diciembre de 2025, cancelando las operaciones del acuerdo alcanzado en octubre del mismo año.

Argentina devolvió los fondos del swap con EE. UU. Foto: AFP
Argentina devolvió los fondos del swap con EE. UU. Foto: AFP

El Gobierno argentino devolvió al Tesoro de Estados Unidos los fondos recibidos mediante el swap de monedas por USD 20.000 millones firmado en octubre del año pasado, antes de las elecciones legislativas. El anuncio fue realizado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, a través de su cuenta en X.

"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos", resaltó el funcionario norteamericano.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la devolución en la red social X y precisó: “En diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025”.

Argentina y el préstamo adicional con EE. UU.

Además del canje, el Tesoro había anunciado en su momento que llevaba semanas trabajando con actores privados —bancos y fondos soberanos de inversión— en otro programa por 20.000 millones de dólares para ayudar a Argentina a pagar su deuda.

Finalmente, esa asistencia se limitó a un préstamo de 3.000 millones de dólares otorgado a principios de enero, que no involucró a bancos estadounidenses, sino a las entidades europeas Santander, BBVA y Deutsche Bank.

Este crédito de corto plazo estuvo garantizado con deuda soberana argentina y tuvo como objetivo reforzar las reservas del Banco Central argentino.

Las buenas relaciones entre Argentina y EE. UU.

Bessetn aprovechó la oportunidad para profundizar su ya estrecha relación con el presidente argentino Javier Milei y celebró que Argentina “ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”.

“Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros“, destacó Bessent respecto de los planes de Estados Unidos para el país y la región.

De acuerdo al secretario de Tesoro, el Fondo de Estabilización Cambiaria buscaba “estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera". En la misma línea, reafirmó el apoyo estadounidense al ajuste de Milei.

Notas relacionadas
Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur tras más de 25 años de negociaciones: Francia sigue oponiéndose al acuerdo

Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur tras más de 25 años de negociaciones: Francia sigue oponiéndose al acuerdo

LEER MÁS
Donald Trump cancela nueva ola de ataques a Venezuela y anuncia inversión petrolera de US$100.000 millones tras cooperación

Donald Trump cancela nueva ola de ataques a Venezuela y anuncia inversión petrolera de US$100.000 millones tras cooperación

LEER MÁS
Lanzan explosivo contra diputada de Honduras al interior de Parlamento: sufrió lesiones en la cabeza y espalda

Lanzan explosivo contra diputada de Honduras al interior de Parlamento: sufrió lesiones en la cabeza y espalda

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

LEER MÁS
Rusia lanza misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania en ataque masivo que deja al menos 4 muertos

Rusia lanza misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania en ataque masivo que deja al menos 4 muertos

LEER MÁS
Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

LEER MÁS
Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado" para evitar un golpe de Estado en Venezuela

Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado" para evitar un golpe de Estado en Venezuela

LEER MÁS
María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Últimas noticias, Venezuela: Jefe de la Asamblea Nacional venezolana anuncia liberación de presos políticos

Incendios forestales en la Patagonia activan alerta roja en 8 provincias de Argentina: fuego consumió más de 2.000 hectáreas de bosque

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025