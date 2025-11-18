Tras una semana en el poder, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó un balance sobre el estado de las finanzas del país luego de la salida del gobierno de Luis Arce. Según denunció, la gestión anterior dejó pérdidas por unos US$15.000 millones debido a hechos de corrupción.

Según Paz, ya solicitó al resto de su gabinete que realice una revisión financiera en cada una de sus carteras con el objetivo de detectar posibles casos similares. Indicó que, a partir de esos hallazgos, se presentarán las denuncias y se iniciarán los procesos correspondientes para identificar a los responsables. “Los responsables se fueron hace siete días, después de 20 años de mala gestión. Aquí no va a haber impunidad”, advirtió.

Administración de Luis Arce se "gastó todo"

El presidente boliviano afirmó que su Gobierno recibió un Estado “sin recursos”, debido a que la administración de Luis Arce “se gastó todo”. Entre los casos señalados, mencionó la compra de radares franceses por más de 360 millones de euros, adquiridos hace más de una década y que aún no funcionan.

Paz también aseguró que existe un “hilo conductor de una mafia” vinculada al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, a la que responsabilizó por el desabastecimiento de combustibles. Aunque el país enfrenta su peor crisis económica en 40 años —con una inflación acumulada de 18,33% y un dólar paralelo que duplica el tipo oficial—, el mandatario afirmó que la distribución de gasolina comienza a normalizarse y que el riesgo país descendió a 930 puntos EMBI, su nivel más bajo desde julio de 2023.

Arce rechaza acusaciones contra su gestión

Tras la fuerte acusación contra el gobierno del MAS, el expresidente Luis Arce mostró su sorpresa por las acusaciones de Paz y aseguró a la agencia ANF que recibió al nuevo mandatario y a su equipo en la Casa Grande del Pueblo, donde le alertó de los sobre los problemas financieros que atravesaba Bolivia por la falta de créditos desde 2023.

“Yo no sé de dónde salen los 15.000 millones, nunca ha dicho el Presidente (Rodrigo Paz) de dónde ha salido ese monto, muchos entienden que corresponde a toda la gestión del MAS también. No sabemos, no está muy claro de dónde viene esos 15.000 millones. Lamentablemente, no fue explícito”, declaró.

Por su parte, Edmundo Novillo, exministro de Defensa, detalló mediante un video publicado en Facebook que el sistema adquirido no está compuesto por nueve radares, sino por 13 equipos: siete de uso militar, cinco civiles y uno mixto. Además, aseguró que el costo real del contrato firmado en 2016 no asciende a 360 millones de euros, sino a 191 millones de euros, según los documentos oficiales.