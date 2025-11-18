HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Mundo

Rodrigo Paz denuncia corrupción por 15.000 millones de dólares y acusa a Arce de “dejar sin dinero” a Bolivia

Paz aseguró que su gabinete revisará las carteras para identificar irregularidades y advirtió que no habrá impunidad para los responsables de la crítica situación económica.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denuncia pérdidas de US$15.000 millones en finanzas tras la gestión de Luis Arce. Foto: Rodrigp Paz/Instagram
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denuncia pérdidas de US$15.000 millones en finanzas tras la gestión de Luis Arce. Foto: Rodrigp Paz/Instagram

Tras una semana en el poder, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó un balance sobre el estado de las finanzas del país luego de la salida del gobierno de Luis Arce. Según denunció, la gestión anterior dejó pérdidas por unos US$15.000 millones debido a hechos de corrupción.

Según Paz, ya solicitó al resto de su gabinete que realice una revisión financiera en cada una de sus carteras con el objetivo de detectar posibles casos similares. Indicó que, a partir de esos hallazgos, se presentarán las denuncias y se iniciarán los procesos correspondientes para identificar a los responsables. “Los responsables se fueron hace siete días, después de 20 años de mala gestión. Aquí no va a haber impunidad”, advirtió.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

lr.pe

Administración de Luis Arce se "gastó todo"

El presidente boliviano afirmó que su Gobierno recibió un Estado “sin recursos”, debido a que la administración de Luis Arce “se gastó todo”. Entre los casos señalados, mencionó la compra de radares franceses por más de 360 millones de euros, adquiridos hace más de una década y que aún no funcionan.

Paz también aseguró que existe un “hilo conductor de una mafia” vinculada al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, a la que responsabilizó por el desabastecimiento de combustibles. Aunque el país enfrenta su peor crisis económica en 40 años —con una inflación acumulada de 18,33% y un dólar paralelo que duplica el tipo oficial—, el mandatario afirmó que la distribución de gasolina comienza a normalizarse y que el riesgo país descendió a 930 puntos EMBI, su nivel más bajo desde julio de 2023.

PUEDES VER: Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

lr.pe

Arce rechaza acusaciones contra su gestión

Tras la fuerte acusación contra el gobierno del MAS, el expresidente Luis Arce mostró su sorpresa por las acusaciones de Paz y aseguró a la agencia ANF que recibió al nuevo mandatario y a su equipo en la Casa Grande del Pueblo, donde le alertó de los sobre los problemas financieros que atravesaba Bolivia por la falta de créditos desde 2023.

“Yo no sé de dónde salen los 15.000 millones, nunca ha dicho el Presidente (Rodrigo Paz) de dónde ha salido ese monto, muchos entienden que corresponde a toda la gestión del MAS también. No sabemos, no está muy claro de dónde viene esos 15.000 millones. Lamentablemente, no fue explícito”, declaró.

Por su parte, Edmundo Novillo, exministro de Defensa, detalló mediante un video publicado en Facebook que el sistema adquirido no está compuesto por nueve radares, sino por 13 equipos: siete de uso militar, cinco civiles y uno mixto. Además, aseguró que el costo real del contrato firmado en 2016 no asciende a 360 millones de euros, sino a 191 millones de euros, según los documentos oficiales.

Notas relacionadas
Este video no muestra a adulto mayor de Bolivia que habla a favor de Fujimori: fue hecho con IA

Este video no muestra a adulto mayor de Bolivia que habla a favor de Fujimori: fue hecho con IA

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las largas filas por abastecimiento de combustible se reducen en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz al gobierno

Las largas filas por abastecimiento de combustible se reducen en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz al gobierno

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Trump deslinda de los condicionales y asegura que hablará con Maduro en medio de tensiones con Venezuela: "En algún momento"

Trump deslinda de los condicionales y asegura que hablará con Maduro en medio de tensiones con Venezuela: "En algún momento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025