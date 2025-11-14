HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Mundo

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

Las actividades de la DEA fueron suspendidas en Bolivia durante la gestión de Evo Morales, en 2008, quien acusó a la organización de conspirar contra su gobierno.

Por orden de Rodrigo Paz, la DEA retornará a Bolivia luego de 17 años.
Por orden de Rodrigo Paz, la DEA retornará a Bolivia luego de 17 años. | AFP | Aizar Raldes

La administración entrante de Rodrigo Paz, quien prometió importantes cambio en la lucha contra el crimen organizado en Bolivia, dio un importante paso en este camino. Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, anunció que, por decisión del Ejecutivo, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) volverá a operar en el país andino tras casi 20 años desde su suspensión.

De acuerdo con Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en Bolivia o conocido como el 'zar antidrogas', dijo que la presencia de la DEA en el país se concretará "lo antes posible". "El problema del narcotráfico en Bolivia es que se producen grandes cantidades de cocaína y no se sabe cuánto, ni qué organizaciones la manejan", enfatizó.

PUEDES VER: Evo Morales acusa a Milei de pedirle a Rodrigo Paz "deshacerse" de él: "Dice que soy un peligro para América Latina"

lr.pe

Gobierno de Rodrigo Paz reabre las puertas a la DEA en Bolivia

El pasado miércoles 12 de noviembre, en un acto público, el ministro de Gobierno de Bolivia aseguró que, por decisión del presidente Rodrigo Paz, el país le daba la bienvenida a la suspendida DEA para ejercer labores conjuntas contra el crimen organizado y bajar el índice de inseguridad que atormenta a la región.

"Vamos a contar con la colaboración de varias agencias internacionales, entre ellas, obviamente, la DEA. Porque el narcotráfico y el terrorismo no son de una sola nación", aseguró Oviedo, quien apuntó contra el trópico de Cochabamba (Chapare), provincia productora de hoja de coca y bastión de Evo Morales.

La reapertura de este organismo es una de las primeras acciones de Paz tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Justiniano aseveró que, sin el apoyo de la DEA, Bolivia retrocedió en la lucha contra el narcotráfico y que el apoyo que tendrán ahora será enfocado en lo tecnológico y logístico.

PUEDES VER: Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Jeanine Añez por golpe de Estado y ordena su liberación

lr.pe

Chapare rechaza reapertura de la DEA en Bolivia

La DEA es una organización que cooperó con Bolivia desde 1970 y que fortaleció lazos con el país andino en la década de los 80 como parte de la política antidrogas adoptada por Estados Unidos. En 2008, el entonces presidente Evo Morales, desde Chapare, decidió suspenderla indefinidamente tras acusarla de pretender orquestar un "golpe civil" y desestabilizar su gobierno.

Tras el anuncio de la reapertura de la DEA en Bolivia, Aquilardo Caricari, dirigente cocalero, rechazó categóricamente esta acción, indicando que no permitirán "la instalación de ninguna base militar en el trópico de Cochabamba". "Si quieren traer a la DEA de vuelta, que la lleven a la frontera, donde supuestamente ocurre el tráfico internacional", dijo Caricari.

Esto fue avalado por Morales a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde señaló que "los militares no deben permitir que extranjeros les den órdenes" ni se desplacen por el territorio nacional.

