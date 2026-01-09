Britney Spears confirmó que no planea volver a ofrecer conciertos en Estados Unidos. La artista hizo pública esta decisión mediante un mensaje en Instagram, donde dejó entrever que se trata de una determinación vinculada a asuntos personales muy delicados. “Razones extremadamente sensibles”, escribió la intérprete de 'Toxic'.

En la misma publicación, la cantante compartió una imagen junto a un piano blanco y reveló que el instrumento será enviado este año a uno de sus hijos. Además, explicó que sus frecuentes apariciones bailando en redes sociales forman parte de un proceso personal de sanación que atraviesa desde hace un tiempo.

Britney Spears sueña con presentarse con su hijo, pero aclara que no en Estados Unidos

Aunque confirmó que no volverá a presentarse en Estados Unidos, Britney Spears dejó abierta la posibilidad de realizar conciertos fuera del país. La cantante señaló que evalúa llevar su música a escenarios internacionales en el futuro.

En ese sentido, Spears mencionó que sueña con ofrecer presentaciones en el Reino Unido y Australia. Según explicó, imagina un show íntimo, con un formato sencillo, sentada en un taburete y acompañada por uno de sus hijos, sin precisar si se trata de Sean Preston o Jayden, los dos hijos que tuvo con su exesposo Kevin Federline.

Britney Spears: su última presentación en Estados Unidos fue en 2018

La última vez que Britney Spears actuó en territorio estadounidense fue en octubre de 2018, cuando ofreció un show especial como cierre de su gira Piece of Me durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

Tras ese concierto, la artista tenía previsto volver a los escenarios en 2019 con una nueva residencia en Las Vegas titulada Domination. Sin embargo, el proyecto quedó en pausa y finalmente fue cancelado, ya que la cantante optó por retirarse temporalmente de la música para atender asuntos personales y familiares, decisión que ella misma comunicó en ese momento.