Mundo

Vicepresidente de Bolivia llama “mentiroso” y “cínico” a Rodrigo Paz y lo acusa de incumplir promesas electorales

El vicepresidente Edmand Lara afirmó que el Paz no ha solucionado problemas de Bolivia y lo acusó de rodearse de funcionarios "de la peor calaña".

En los últimos días se ha agudizado el conflicto entre Lara y el presidente Rodrigo Paz.
En los últimos días se ha agudizado el conflicto entre Lara y el presidente Rodrigo Paz. | Composición LR

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, arremetió contra el mandatario Rodrigo Paz, a quien tildó de "mentiroso" por, según dijo, no cumplir con los compromisos asumidos durante su campaña electoral. La crítica surgió luego de que Paz declarara estar concentrado en resolver los problemas del país.

“Rodrigo Paz, usted miente. Rodrigo Paz solo es un mentiroso, no ha solucionado hasta ahorita ningún problema de la gente”, afirmó Lara en un video publicado en TikTok, plataforma donde mantiene una presencia activa y que lo hizo conocido cuando aún pertenecía a la Policía.

PUEDES VER: Bolivia anuncia el inminente regreso de la DEA, la agencia antidrogas de EEUU, tras 17 años de ausencia

lr.pe

Las promesas incumplidas, según Lara

De acuerdo a Lara, algunas de las promesas incumplidas por Paz son el cierre de la aduana y la implementación de un “salario universal para la mujer”. Además, reiteró que Samuel Doria Medina, empresario y excandidato presidencial, sería quien realmente está detrás del poder, al señalarlo como el jefe político de Paz por el respaldo que le brindó.

Por otro lado, el actual vicepresidente se atribuyó logros en materia de comercio exterior, al asegurar que logró abrir mercados en países como China, Corea del Sur, Japón e India. Sin embargo, no ofreció detalles sobre qué productos ni cuándo se habrían concretado estas gestiones. Asimismo, destacó su presencia en la reciente Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP30) celebrada en Brasil. “Rodrigo Paz, ¿qué ha hecho? Todavía es cínico y dice tengo prioridades más grandes", aseguró.

Por su parte, Paz se refirió a las declaraciones de Lara y señaló que entiende por lo que atraviesa. "Sé y comprendo que Edmand tuvo una semana muy complicada por diferentes motivos familiares y estamos siempre prestos para el diálogo, priorizando los problemas del país, no problemas individuales, ni de bloques políticos, sino las soluciones".

PUEDES VER: Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara juraron como el nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia en 2025

lr.pe

"Rodeado de la peor calaña"

Durante su participación en la COP30, Lara utilizó su cuenta de TikTok para lanzar más críticas contra el mandatario. En uno de los videos, denunció que el mandatario se estaría rodeando de funcionarios cuestionados.“Él se está rodeando de gente de la peor calaña, ministros muy manchados de corrupción y no es el único, mañana voy a denunciar porque hay otro ministro también que tiene procesos por violencia familiar", sostuvo.

El vicepresidente también advirtió que el Gobierno estaría intentando marginarlo de la toma de decisiones. Esta acusación llevó a que, el último viernes, un grupo de simpatizantes organizara una movilización en la ciudad de La Paz para mostrarle su respaldo y exigir que no se lo excluya del quehacer gubernamental.

En tanto, la vocera presidencial, Carla Faval, explicó que varias de las recientes decisiones administrativas buscan que el Estado deje de funcionar como una "bolsa de empleos” y evolucione hacia una estructura más eficiente y orientada al servicio ciudadano. Además, negó que el nuevo viceministerio haya sido creado para restarle funciones al expolicía.

PUEDES VER: DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

lr.pe

Bolivia elimina su Ministerio de Justicia

Paz anunció el último jueves la eliminación del Ministerio de Justicia, una decisión que llega tras la salida de dos titulares de esa cartera en menos de 15 días. La medida surgió luego de confirmarse que Freddy Vidovic, exministro, tenía una condena desde 2015 por cohecho a favor del empresario peruano Martín Belaúnde, entre otros delitos vinculados a su labor como abogado.

Paz explicó que la supresión del ministerio busca fortalecer la independencia del sistema judicial y mejorar la articulación entre las instituciones estatales en materia de justicia. “si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia” afirmó. Además, cuestionó el rol que esta entidad ha tenido en el pasado, al considerar que fue utilizada como una herramienta de persecución política.

El presidente señaló también que esta decisión responde a una promesa de campaña y al compromiso de evitar interferencias partidarias en el ámbito judicial. "La propuesta electoral era cerrar el ministerio. Cuando llegamos al momento de encabezar un gobierno nacional, hubo una sugerencia del vicepresidente, que además hizo pública, de no cerrar el Ministerio de Justicia. La atendimos", recordó-

