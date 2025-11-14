HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Mundo

Las largas filas por abastecimiento de combustible se reducen en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz al gobierno

Bolivia ha iniciado medidas para asegurar el abastecimiento de combustibles, con la llegada de camiones cisterna y un plan para reducir subsidios en el sector.

Gobierno boliviano apunta a un gradual restablecimiento del suministro de combustible. Foto: Jornada
Gobierno boliviano apunta a un gradual restablecimiento del suministro de combustible. Foto: Jornada

Las largas filas para conseguir gasolina y diésel comienzan a reducirse en Bolivia, un cambio que se percibe pocos días después de la llegada de Rodrigo Paz como nuevo presidente. En estaciones de servicio de La Paz y otras ciudades, la escena de vehículos abarrotando calles y carreteras empieza a quedar atrás.

Antes, las esperas podían extenderse durante horas o incluso días y obligaba a algunos a dormir en sus vehículos. Ahora, en cuestión de minutos, logran abastecerse. La mejora coincide con la llegada de camiones cisterna importados y con las primeras medidas de la administración de Paz, instalada el 8 de noviembre.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

lr.pe

Filas más cortas y estaciones operando con normalidad

En La Paz, las gasolineras operaban con normalidad este miércoles, y medios locales mostraron la misma situación en Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Antonio Calle, un conductor de minibús de 47 años, asegura que antes pasaba casi todo el día en una fila, pero esta semana solo encontró un vehículo por delante. “Ha mejorado”, dice mientras aguarda su turno.

Enrique Molina, taxista paceño de 28 años, contó que en semanas anteriores llegó a dormir varias noches dentro de su auto esperando gasolina. Esta vez, afirma, no demoró “ni diez minutos” en llenar el tanque.

PUEDES VER: El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

lr.pe

El origen de la crisis y el giro con el nuevo gobierno

La escasez de combustibles se arrastraba desde 2023, cuando la falta de dólares dificultó al gobierno del expresidente Luis Arce la importación de gasolina y diésel vendidos en el mercado interno a precios subsidiados. El resultado fue un desabastecimiento prolongado que derivó en la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Con su llegada al poder, Rodrigo Paz reactivó contactos con Estados Unidos —relación suspendida desde 2008— y con organismos internacionales para asegurar la provisión inmediata de combustibles, cumpliendo una de sus principales promesas.

Llegada de abastecimiento de combustible

Los camiones cisterna comenzaron a ingresar el domingo, apenas un día después de la juramentación de Paz, procedentes de Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Aunque la nueva administración aún no ha revelado cómo se contrataron los envíos ni quiénes son los proveedores, su objetivo es permitir el ingreso de unos 400 camiones diarios en las próximas semanas.

Anuncio de un plan para reducir los subsidios

El nuevo ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que en un plazo de tres semanas definirá un plan para recortar los subsidios a los combustibles. El gobierno de Arce había presupuestado para 2025 un gasto de 56 millones de dólares semanales en subsidios, un peso que contribuyó a la escasez de divisas y agravó la crisis.

Notas relacionadas
Publican nuevos correos de Jeffrey Epstein en los que afirma que Donald Trump "pasó horas" con sus víctimas

Publican nuevos correos de Jeffrey Epstein en los que afirma que Donald Trump "pasó horas" con sus víctimas

LEER MÁS
Maduro asegura que Donald Trump y la CIA realizan campaña de desprestigio para “manchar a Venezuela”

Maduro asegura que Donald Trump y la CIA realizan campaña de desprestigio para “manchar a Venezuela”

LEER MÁS
Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS
Johannes Kaiser: el líder libertario que sacude la derecha radical chilena a días de las elecciones presidenciales

Johannes Kaiser: el líder libertario que sacude la derecha radical chilena a días de las elecciones presidenciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025