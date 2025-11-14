Las largas filas para conseguir gasolina y diésel comienzan a reducirse en Bolivia, un cambio que se percibe pocos días después de la llegada de Rodrigo Paz como nuevo presidente. En estaciones de servicio de La Paz y otras ciudades, la escena de vehículos abarrotando calles y carreteras empieza a quedar atrás.

Antes, las esperas podían extenderse durante horas o incluso días y obligaba a algunos a dormir en sus vehículos. Ahora, en cuestión de minutos, logran abastecerse. La mejora coincide con la llegada de camiones cisterna importados y con las primeras medidas de la administración de Paz, instalada el 8 de noviembre.

Filas más cortas y estaciones operando con normalidad

En La Paz, las gasolineras operaban con normalidad este miércoles, y medios locales mostraron la misma situación en Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Antonio Calle, un conductor de minibús de 47 años, asegura que antes pasaba casi todo el día en una fila, pero esta semana solo encontró un vehículo por delante. “Ha mejorado”, dice mientras aguarda su turno.

Enrique Molina, taxista paceño de 28 años, contó que en semanas anteriores llegó a dormir varias noches dentro de su auto esperando gasolina. Esta vez, afirma, no demoró “ni diez minutos” en llenar el tanque.

El origen de la crisis y el giro con el nuevo gobierno

La escasez de combustibles se arrastraba desde 2023, cuando la falta de dólares dificultó al gobierno del expresidente Luis Arce la importación de gasolina y diésel vendidos en el mercado interno a precios subsidiados. El resultado fue un desabastecimiento prolongado que derivó en la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Con su llegada al poder, Rodrigo Paz reactivó contactos con Estados Unidos —relación suspendida desde 2008— y con organismos internacionales para asegurar la provisión inmediata de combustibles, cumpliendo una de sus principales promesas.

Llegada de abastecimiento de combustible

Los camiones cisterna comenzaron a ingresar el domingo, apenas un día después de la juramentación de Paz, procedentes de Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Aunque la nueva administración aún no ha revelado cómo se contrataron los envíos ni quiénes son los proveedores, su objetivo es permitir el ingreso de unos 400 camiones diarios en las próximas semanas.

Anuncio de un plan para reducir los subsidios

El nuevo ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que en un plazo de tres semanas definirá un plan para recortar los subsidios a los combustibles. El gobierno de Arce había presupuestado para 2025 un gasto de 56 millones de dólares semanales en subsidios, un peso que contribuyó a la escasez de divisas y agravó la crisis.