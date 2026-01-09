HOYSuscripcion LR Focus

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Youtuber Curwen comentó que su novia lo sorprendió con tatuaje y ahora él también lo hará. Usuarios de TikTok reaccionaron de forma dividida.

Curwen pronto se casará con Carla Campos-Salazar.
Curwen pronto se casará con Carla Campos-Salazar. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

El youtuber Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, sorprendió a sus seguidores al revelar que se tatuará el nombre de su novia Carla Campos-Salazar. Durante la reciente emisión de 'Habla Good' en YouTube , el creador de contenido confesó que tomó la decisión luego de que su pareja se tatuara su nombre, cumpliendo así una promesa que nació inicialmente como una broma entre ambos.

Curwen revela su decisión de tatuarse el nombre de Carla Campos-Salazar

Hace poco, el youtuber Curwen comentó que tendrá que tatuarse el nombre de su novia luego de que ella lo sorprendió con algo similar. "Voy a tener que hacerlo, porque Carla ya se tatuó el mío, sí, solo mi nombre", explicó Curwen, detallando que todo formaba parte de una broma recurrente en su relación.

PUEDES VER: Curwen confirma matrimonio con Carla Campos-Salazar y ya tiene fecha: "Me caso"

lr.pe

Según contó, él solía decir en tono de broma que se tatuaría, hasta que, tras el regreso de Carla Campos-Salazar de España, ella le mostró el tatuaje con su nombre 'Victor'. "No podía creerlo. Así que yo también voy a cumplir con mi palabra", agregó.

Asimismo, el youtuber reaccionó a los comentarios de algunos usuarios que señalaron el tatuaje como un acto de 'mala suerte'. "Yo no entiendo por qué cada cosa que decimos es mala suerte. Cualquier cosa es mala suerte", respondió con ironía. Cabe recordar que Curwen y Carla Campos-Salazar tienen planes de casarse este 2026.

PUEDES VER: ¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

lr.pe

Youtuber Curwen dio detalles de su pedida de mano en Punta Cana

Víctor Caballero reveló que tenía planeado desde hace tiempo pedirle la mano a su novia, Carla Campos-Salazar, durante un viaje a Punta Cana, al que ella asistiría para el matrimonio de una amiga; sin embargo, la coyuntura política por la vacancia de Dina Boluarte alteró sus planes. Logró alcanzarla luego, aunque cometió el error de asumir que podría viajar solo con su DNI. Afortunadamente, pudo solucionarlo y logró pedirle matrimonio a su pareja.

