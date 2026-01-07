En un escenario global donde la demanda china rivaliza con la de EE.UU., este país latinoamericano aparece como proveedor alternativo al crudo venezolano y al petróleo estadounidense para el mercado asiático. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

América Latina sigue siendo un actor importante en el mercado global del petróleo, pues aporta aproximadamente el 10% de la oferta mundial y sostiene una parte significativa de la producción regional gracias a países con industrias hidrocarburíferas maduras y emergentes. La región es clave para la seguridad energética global mientras la demanda y los flujos comerciales se ajustan a un mercado en transformación.

Un país latinoamericano emergió como el mayor productor de petróleo en la región, superando a Venezuela en producción diaria con cerca de 3,9 millones de barriles diarios en 2025. Este dinamismo ocurre en medio de una situación geopolítica volátil, donde después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, se impulsaron acuerdos que permiten exportaciones venezolanas de crudo hacia EE.UU., reconfigurando los flujos tradicionales hacia Asia y tensando aún más las relaciones con China.

¿Cuál es el país de América Latina por el que apuesta China frente a la demanda de petróleo de EE.UU.?

Brasil se convirtió en el país de América Latina con la mayor producción de petróleo crudo, consolidando su liderazgo regional con cifras que superan las de México y Venezuela. La producción brasileña se apoya en grandes reservas offshore en la cuenca del presal y una industria tecnológicamente avanzada, lo que permitió una expansión sostenida de su capacidad de extracción y exportación durante la última década.

En un escenario global donde la demanda china rivaliza con la estadounidense, la nación brasileña aparece como proveedor alternativo al crudo venezolano y al petróleo estadounidense para el mercado asiático. El ajuste de los flujos comerciales -incluyendo medidas arancelarias y cambios en las alianzas energéticas- refuerza la posición de Brasil como fuente confiable para China, que busca diversificar sus importaciones ante tensiones con Estados Unidos.

Exportaciones de petróleo brasileño: China vs. Estados Unidos

La exportación de petróleo brasileño a China ha crecido rápidamente en los últimos años, con Beijing absorbiendo una gran fracción del crudo exportado por Brasil como parte de una relación comercial estratégica más amplia. Aunque la mayoría de las cifras específicas varían con las condiciones del mercado, es indiscutible que los asiáticos se consoliden como el principal destino del crudo brasileño frente a otros compradores globales, de acuerdo a El Orden Mundial.

Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa siendo un mercado importante para productos petroleros refinados brasileños -como diésel y combustibles de aviación- aunque con una participación menor en crudo en comparación con Asia. La dinámica entre ambos mercados refleja los cambios en los patrones de demanda energéticos globales y las respuestas de Brasil como exportador clave.

Los mayores productores de petróleo en el mundo y en América Latina

A nivel global, los principales países por producción de petróleo son Estados Unidos, Arabia Saudita, y Rusia, liderando la extracción de crudo en millones de barriles por día, de acuerdo a World Population Review. En América Latina, los productores más importantes según datos recientes son:

Brasil — ~3.9 millones bpd

— ~3.9 millones bpd México — ~1.7 millones bpd

— ~1.7 millones bpd Venezuela — ~1.1 millones bpd

— ~1.1 millones bpd Argentina — ~0.8 millones bpd

— ~0.8 millones bpd Colombia — ~0.75 millones bpd

— ~0.75 millones bpd Ecuador, Perú y otros — volúmenes menores

Los países con mayores reservas de petróleo en el mundo

Las reservas probadas de crudo son fundamentales para la seguridad energética futura. Los países con las mayores reservas son:

Venezuela — ~303.8 mil millones de barriles Arabia Saudita — ~258.6 mil millones Irán — cifras elevadas significativas Iraq — amplias reservas en Oriente Medio Canadá — importantes reservas de petróleo pesado en arenas bituminosas