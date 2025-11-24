HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Mundo

¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

Estados Unidos hizo oficial la designación del Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera el 24 de noviembre de 2025.

El Gobierno de Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles.
El Gobierno de Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles. | Composición LR | AFP

El Cártel de los Soles ha sido designada oficialmente como organización terrorista extranjera (OTE) tras la decisión tomada por el Gobierno de Donald Trump y comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 16 de noviembre. Sin embargo, la decisión despertó una serie de preguntas sobre qué significa, de qué manera impacta y qué es lo que ocurrirá tras esta declaración.

El Gobierno de Estados Unidos, a inicios de año, relacionó con dicho cártel con el régimen de Nicolás Maduro, acusando a la cúpula chavista de dirigir esta organización criminal transnacional. Por su puesto, los descendientes de Bolívar respondieron, asegurando que esta es una "patraña" y una "vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".

¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista?

La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, desde el 24 de noviembre de 2025, trae consigo una serie de especulaciones sobre las facultades que se autoatribuiría Estados Unidos para llevar a cabo una posible cruzada militar en Venezuela, que buscaría justificarse por el plan antidrogas que viene desarrollando en el Caribe desde agosto de 2025, que, según el propio Maduro, tendría como fin real su derrocamiento.

"Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. EE. UU. seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas", se lee en el texto publicado por el Departamento de Estado.

En ese sentido, Oscar Vidarte Arévalo, doctor en Ciencia Política e internacionalista, y Froilán Barrios, experto en Estudios de América Latina, coinciden en que esta designación al grupo criminal presuntamente liderado por Maduro sería utilizada por Estados Unidos para justificar una incursión militar en Venezuela. Pero aclaran que, en cuestiones técnicas, la decisión sobre la organización criminal no sería, de ninguna manera, el argumento legal suficiente para justificar dicha entrada al país caribeño. "Existe el principio de soberanía, de no uso de la fuerza y de no intervención en asuntos internos", detalla Vidarte.

Sin embargo, la potencia podría "utilizar, como ya lo he hecho en el pasado, la declaración del grupo terrorista para llevar a cabo acciones más allá de su espacio territorial", advierte Vidarte, asegurando que, "se pueden dar ciertos escenarios que Estados Unidos podría aprovechar".

Aunque no se ha confirmado oficialmente, este escenario no está lejos de la realidad, recordando el antecedente más cercano de Washington cuando, por medio de la Operación Causa Justa, el 20 de diciembre de 1989, más de 27.000 soldados estadounidenses se ingresaron a Panamá para derrocar y capturar al entonces gobernante de facto, el general Manuel Antonio Noriega, no se puede descartar que una propuesta similar que involucre a Venezuela aparezca sobre la mesa.

Hasta el momento, según primicias de The New York Times, el presidente Trump habría comenzado con una operación quirúrgica en Venezuela a través de operaciones encubiertas por parte de agentes de la CIA, las cuales, según declaraciones recopiladas por el medio, podrían "preparar el campo de batalla para nuevas acciones". Además de los ataques registrados en el Caribe contra "narcolanchas" y el sobrevuelo constante de bombarderos cerca de territorio llanero. Por lo pronto, aunque hay intenciones, ninguna ejecución directa sobre el país.

Impacto de una posible intervención militar

De llevarse a cabo una intervención militar en Venezuela, esta tendría una gran repercusión no solo en el país, sino en toda América Latina. "A mí me preocupa que Estados Unidos se convierta en gran 'chess' de la región y que decida, al margen del derecho internacional, cuándo utilizar la fuerza o cualquier otro mecanismo de intervención en nuestros países", expresó Oscar Vidarte.

El régimen de Maduro, quien mantiene a su pueblo en constante preparación militar ante una posible invasión, mantuvo un discurso partido durante las amenazas de Estados Unidos. Por un lado, acusó a Washington de ejercer una "agresión militar" y realizó diversas demostraciones de su armamento, asegurando que estaban listos para la "guerra". Por el otro, el líder chavista protagonizó una serie de videos virales pidiendo, en televisión nacional, clemencia, proponiendo una salida diplomática para llegar a la "paz".

"Acordémonos que la sociedad venezolana es una sociedad muy militarizada. Las fuerzas armadas están controladas por el chavismo, así que una intervención podría generar lamentablemente un gran derramamiento de sangre y no creo que eso sea positivo para la región", enfatizó Vidarte, instando a "respetar el derecho internacional, el diálogo y los caminos políticos y diplomáticos que pueden existir".

PUEDES VER: Iberia, Avianca y más aerolíneas cancelan vuelos sobre Venezuela tras advertencia de EE.UU. por "posible situación de riesgo"

lr.pe

Incursión de Trump "no ha tomado forma", asegura experto

Para Froilán Barrios, Estados Unidos se ha alejado de lo que se especulaba desde el inicio de la incursión militar, que está a punto de cumplir cuatro meses: la recuperación de la democracia en Venezuela, idea que fue alimentada también por las principales voces opositoras del país, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. "Lo que se observa es que el tiempo transcurrido ensombrece aún más la situación, porque Estados Unidos ha hecho una diplomacia de la amenaza, pues no logra un desenlace, no logra salirse de cuál va a ser el resultado", aseguró Barrios.

"Lo que en principio se hablaba de hasta una invasión, después de una operación quirúrgica, después de un ataque a los laboratorios que estén vinculados con el narcotráfico, en definitiva, hasta el sol de hoy, no ha tomado forma", enfatizó, agregando que, si Estados Unidos retira sus buques, esto sería un "fracaso de Trump".

Estados Unidos ha venido realizando una serie de ejercicios militares y ha reunido su armamento más poderoso en el Caribe, figura que se estableció como una constante amenaza para Venezuela. A pesar de los bombardeos a presuntas "narcoembarcaciones venezolanas", Washington no ha ejercido, hasta la fecha, una acción contra el territorio que hoy jura defender Nicolás Maduro, pese a la notable diferencia de poder.

