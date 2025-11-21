HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     
Mundo

Nicolás Maduro dice que Venezuela está lista para exportar por primera vez gas a Colombia

Venezuela elevó su producción de gas tras años de crisis, que el gobierno atribuye al embargo de Estados Unidos, mientras expertos responsabilizan la desinversión y la corrupción.

"Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos", señaló Nicolás Maduro.
"Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos", señaló Nicolás Maduro. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia.

A mediados de junio, ambos países acordaron la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro descarta negociaciones con EE. UU. para su salida del poder: "Mentira"

lr.pe

"La primera exportación de gas para Colombia está lista", dijo Nicolás Maduro en un breve balance económico transmitido por la televisión estatal.

"Está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia. De ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos", agregó el mandatario.

La estatal PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día.

PUEDES VER: Canciller de Colombia asegura que apoyarían a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición

lr.pe

Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle en la industria que el gobierno atribuyó principalmente al embargo de Estados Unidos, mientras que expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Colombia fue históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio.

El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro. Durante el primer semestre de 2025, el intercambio binacional se estimó en 660,9 millones de dólares, ampliamente favorable a Colombia.

Notas relacionadas
Régimen de Nicolás Maduro descarta negociaciones con EE. UU. para su salida del poder: "Mentira"

Régimen de Nicolás Maduro descarta negociaciones con EE. UU. para su salida del poder: "Mentira"

LEER MÁS
Canciller de Colombia asegura que apoyarían a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición

Canciller de Colombia asegura que apoyarían a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición

LEER MÁS
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025