Mundo

Venezuela intercepta avioneta procedente de Guyana que invadió su espacio aéreo: al menos 2 detenidos

Un aterrizaje forzoso en el sur de Venezuela generó preocupaciones de seguridad. Las autoridades en el estado Bolívar quemaron la nave.

La aeronave, proveniente de Guyana, operaba sin los equipos reglamentarios de identificación necesarios. Foto: FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA
La aeronave, proveniente de Guyana, operaba sin los equipos reglamentarios de identificación necesarios. Foto: FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Un nuevo incidente aéreo encendió las alarmas de seguridad en el sur de Venezuela, luego de que dos pilotos —uno colombiano y otro venezolano— fueran detenidos tras realizar un aterrizaje forzoso en una remota comunidad indígena del estado Bolívar. La aeronave, que había partido desde Guyana, ingresó sin permiso al espacio aéreo venezolano y operaba sin los equipos reglamentarios de identificación.

Ampliaremos en breve…

