Venezuela intercepta avioneta procedente de Guyana que invadió su espacio aéreo: al menos 2 detenidos
Un aterrizaje forzoso en el sur de Venezuela generó preocupaciones de seguridad. Las autoridades en el estado Bolívar quemaron la nave.
- Ucrania y EE.UU. se reunirán en Suiza para discutir el plan de Trump para frenar la guerra con Rusia "en los próximos días"
- Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.
Un nuevo incidente aéreo encendió las alarmas de seguridad en el sur de Venezuela, luego de que dos pilotos —uno colombiano y otro venezolano— fueran detenidos tras realizar un aterrizaje forzoso en una remota comunidad indígena del estado Bolívar. La aeronave, que había partido desde Guyana, ingresó sin permiso al espacio aéreo venezolano y operaba sin los equipos reglamentarios de identificación.
Ampliaremos en breve…