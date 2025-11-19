El gobierno de Donald Trump aprobó acciones encubiertas de EE. UU. en Venezuela y mantiene conversaciones indirectas con Nicolás Maduro para explorar una posible salida pactada del líder chavista. Según The New York Times, la Casa Blanca autorizó a la CIA a ejecutar operaciones secretas dentro del país sudamericano y, de forma paralela, abrió un canal diplomático que incluyó una propuesta de renuncia de Maduro en un plazo de dos años.

Fuentes citadas por el diario indicaron que Trump avaló estas medidas mientras el portaaviones Gerald Ford se posicionó en el Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles de 1962. En público, Trump expresó que “podríamos mantener algunas conversaciones con Maduro”, aunque no descartó un escenario militar al afirmar que “no descarto nada”.

TE RECOMENDAMOS SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Trump celebra pacto billonario junto al príncipe saudí y lo defiende de las acusaciones por el asesinato del periodista Khashoggi

Debate interno en la Casa Blanca sobre la estrategia final hacia Maduro

Los asesores de Trump presentaron varias opciones sobre las operaciones secretas y el incremento de presión contra el gobierno venezolano. El mandatario encabezó al menos dos reuniones en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para evaluar ataques contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico en Venezuela y posibles golpes a unidades militares cercanas a Maduro.

El Pentágono elaboró listas de objetivos y escenarios para diferentes contingencias. Aunque no existe una decisión final, la información indica que las primeras fases de cualquier operación incluirían sabotaje, acciones de ciberinteligencia, maniobras psicológicas u operaciones de información ejecutadas por la CIA. Funcionarios citados explicaron que Trump ya había autorizado actividades dentro del territorio venezolano semanas antes.

Las conversaciones indirectas avanzaron en paralelo a las operaciones encubiertas. Según las fuentes consultadas por el diario estadounidense, Caracas planteó un proceso de transición que permitiría la renuncia de Maduro en un lapso de dos a tres años, oferta que Washington no aceptó. En ese intercambio, Maduro mostró disposición a permitir mayor acceso de empresas estadounidenses al petróleo venezolano.

PUEDES VER: Polonia apunta a Rusia como responsable del sabotaje de su vía férrea que enviaría ayuda a Ucrania en medio de la guerra

Ataques a narcolanchas generan críticas por posibles violaciones al derecho internacional

En el marco de la campaña militar en el Caribe, Estados Unidos ejecutó 21 ataques extrajudiciales contra embarcaciones señaladas como narcolanchas. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 83 personas murieron en esas operaciones, que la administración vinculó al combate contra el “narcoterrorismo”. La Casa Blanca sostiene que las embarcaciones transportaban cocaína, aunque no presentó evidencia pública al respecto.

Trump afirmó que la operación responde a la necesidad de frenar el tráfico de fentanilo, pero informes a puertas cerradas del estamento militar reconocieron que los barcos transportaban cocaína. Legisladores y expertos cuestionaron el uso de la fuerza sin autorización del Congreso y señalaron que los fallecidos no eran combatientes ni existían pruebas concluyentes sobre su participación en actividades criminales.