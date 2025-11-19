HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Mundo

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

De acuerdo con el medio estadounidense, la Casa Blanca autorizó a la CIA acciones secretas tras el despliegue militar del portaaviones Gerald Ford en el Caribe.

El gobierno de Donald Trump aprobó operaciones encubiertas de EE. UU. en Venezuela. Foto: composición LR/AFP
El gobierno de Donald Trump aprobó operaciones encubiertas de EE. UU. en Venezuela. Foto: composición LR/AFP

El gobierno de Donald Trump aprobó acciones encubiertas de EE. UU. en Venezuela y mantiene conversaciones indirectas con Nicolás Maduro para explorar una posible salida pactada del líder chavista. Según The New York Times, la Casa Blanca autorizó a la CIA a ejecutar operaciones secretas dentro del país sudamericano y, de forma paralela, abrió un canal diplomático que incluyó una propuesta de renuncia de Maduro en un plazo de dos años.

Fuentes citadas por el diario indicaron que Trump avaló estas medidas mientras el portaaviones Gerald Ford se posicionó en el Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles de 1962. En público, Trump expresó que “podríamos mantener algunas conversaciones con Maduro”, aunque no descartó un escenario militar al afirmar que “no descarto nada”.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Trump celebra pacto billonario junto al príncipe saudí y lo defiende de las acusaciones por el asesinato del periodista Khashoggi

lr.pe

Debate interno en la Casa Blanca sobre la estrategia final hacia Maduro

Los asesores de Trump presentaron varias opciones sobre las operaciones secretas y el incremento de presión contra el gobierno venezolano. El mandatario encabezó al menos dos reuniones en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para evaluar ataques contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico en Venezuela y posibles golpes a unidades militares cercanas a Maduro.

El Pentágono elaboró listas de objetivos y escenarios para diferentes contingencias. Aunque no existe una decisión final, la información indica que las primeras fases de cualquier operación incluirían sabotaje, acciones de ciberinteligencia, maniobras psicológicas u operaciones de información ejecutadas por la CIA. Funcionarios citados explicaron que Trump ya había autorizado actividades dentro del territorio venezolano semanas antes.

Las conversaciones indirectas avanzaron en paralelo a las operaciones encubiertas. Según las fuentes consultadas por el diario estadounidense, Caracas planteó un proceso de transición que permitiría la renuncia de Maduro en un lapso de dos a tres años, oferta que Washington no aceptó. En ese intercambio, Maduro mostró disposición a permitir mayor acceso de empresas estadounidenses al petróleo venezolano.

PUEDES VER: Polonia apunta a Rusia como responsable del sabotaje de su vía férrea que enviaría ayuda a Ucrania en medio de la guerra

lr.pe

Ataques a narcolanchas generan críticas por posibles violaciones al derecho internacional

En el marco de la campaña militar en el Caribe, Estados Unidos ejecutó 21 ataques extrajudiciales contra embarcaciones señaladas como narcolanchas. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 83 personas murieron en esas operaciones, que la administración vinculó al combate contra el “narcoterrorismo”. La Casa Blanca sostiene que las embarcaciones transportaban cocaína, aunque no presentó evidencia pública al respecto.

Trump afirmó que la operación responde a la necesidad de frenar el tráfico de fentanilo, pero informes a puertas cerradas del estamento militar reconocieron que los barcos transportaban cocaína. Legisladores y expertos cuestionaron el uso de la fuerza sin autorización del Congreso y señalaron que los fallecidos no eran combatientes ni existían pruebas concluyentes sobre su participación en actividades criminales.

Notas relacionadas
Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 19 de noviembre: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 19 de noviembre: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos últimas noticias de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025