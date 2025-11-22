HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Iberia, Avianca y más aerolíneas suspenden vuelos sobre Venezuela por alerta militar "en aumento" de Estados Unidos

La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidió a las compañías “extremar la precaución” por el deterioro de la seguridad.

Aerolíneas cancelan vuelos a Caracas por creciente tensión militar con EE. UU.
Aerolíneas cancelan vuelos a Caracas por creciente tensión militar con EE. UU. | AFP

La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia para los vuelos que sobrevuelen Venezuela ante una "posible situación de riesgo", vinculada al deterioro de la seguridad y al aumento de la actividad militar en ese país. El aviso, que estará vigente hasta el 19 de febrero, no prohíbe los vuelos, pero sí cambia el nivel de alerta en la región: la FAA advierte que las amenazas podrían afectar a aeronaves "a todas las altitudes, incluidas las fases de despegue y aterrizaje", así como a aeropuertos y aviones en tierra.

Como consecuencia directa, varias aerolíneas han empezado a suspender vuelos con origen o destino Caracas. Iberia, Avianca, TAP Air Portugal y Gol cancelaron sus operaciones programadas para este sábado 22 de noviembre, y se sumaron también compañías nacionales como Avior. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela alertó que los vuelos comerciales internacionales "pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil que se llevan a cabo en el espacio aéreo de Venezuela (Maiquetía)", y dejó abierta la posibilidad de nuevas cancelaciones o cambios en las rutas.

¿Qué pasa con los pasajeros que tenían vuelos programados hacia Venezuela?

Los pasajeros con boletos hacia o desde Venezuela se enfrentan ahora a un escenario de incertidumbre. Varias de las aerolíneas que operan en Caracas han decidido cancelar vuelos puntuales mientras "evalúan la situación" antes de definir cuándo retomarán sus rutas regulares. En la práctica, esto implica reprogramaciones, posibles cambios de ruta y, en algunos casos, solicitudes de reembolso o reubicación en otros vuelos, dependiendo de las políticas de cada compañía.

La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela exhortó a los usuarios con vuelos programados "para los próximos días o semanas" a mantenerse atentos a los comunicados de las empresas, ya que la programación podría sufrir variaciones de último minuto. En su pronunciamiento, el gremio pidió "paciencia y comprensión" a los viajeros mientras se monitorea la evolución de las advertencias y no hay claridad sobre medidas oficiales por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que hasta el momento no ha informado sobre disposiciones propias ante la alerta estadounidense.

La FFA no prohíbe los vuelos sobre Venezuela

Aunque la FAA no ha impuesto una prohibición total de sobrevuelos sobre Venezuela, sí recomienda a las aerolíneas "extremar la precaución" debido a la “situación de seguridad que se deteriora y una actividad militar en aumento dentro o en torno a Venezuela”. El organismo advierte que los riesgos no se limitan al espacio aéreo en altura, sino que también pueden comprometer operaciones en tierra, aeropuertos y fases críticas del vuelo, como despegue y aterrizaje.

Además, el aviso establece una obligación específica para las compañías que decidan volar en esa zona: deben notificar a la FAA con 72 horas de antelación si alguno de sus aviones planea entrar en el espacio aéreo venezolano y proporcionar detalles del plan de vuelo. La autoridad también recalca que posibles interferencias en los sistemas de navegación y el contexto militar incrementan el nivel de riesgo, por lo que cualquier operación en esa área debe ser cuidadosamente evaluada desde el punto de vista de la seguridad operacional.

Se detectó un aumento de interferencias en Venezuela

La FAA explicó que "desde septiembre se ha detectado un aumento de las interferencias en Venezuela en el sistema satelital de navegación global (GNSS)", lo que ha provocado que algunos vuelos civiles reporten fallos de navegación que se han prolongado durante el resto del trayecto. Según el organismo, "los inhibidores y falsificadores de señal GNSS pueden afectar aeronaves a más de 250 millas náuticas, comprometiendo comunicaciones, navegación, vigilancia y sistemas de seguridad críticos", lo que añade una capa adicional de riesgo operativo para las aerolíneas que sobrevuelan la zona.

Al mismo tiempo, la FAA cita como motivo de preocupación la "actividad asociada con unos preparativos militares crecientes en Venezuela", país que ha realizado "múltiples maniobras militares y ha ordenado la movilización masiva de miles de soldados y fuerzas de la reserva". En paralelo, Washington mantiene la Operación Lanza del Sur, una campaña naval contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, mientras crecen las sospechas —incluido el propio presidente Nicolás Maduro— de que estas acciones podrían tener también un objetivo político, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno venezolano y la Administración de Donald Trump.

