Mundo

Canciller de Colombia asegura que apoyarían a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, resaltó la importancia de una salida negociada y advirtió sobre los riesgos de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Canciller de Colombia dijo que su país apoyaría una salida de Maduro del poder.
Canciller de Colombia dijo que su país apoyaría una salida de Maduro del poder. | Composición LR

El gobierno colombiano señaló que apoyaría un plan para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregue el poder a una administración transitoria que se encargue de convocar a nuevas elecciones. De acuerdo con declaraciones de la canciller, Rosa Villavicencio, esta posibilidad dependería de que se le ofrezcan garantías al mandatario venezolano de no ser un perseguido político.

“Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento”, afirmó la funcionaria durante una entrevista ofrecida en Madrid el último miércoles al medio Bloomberg. “Puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas”, añadió.

Los riesgos de un ataque de EE.UU. a Venezuela, según Colombia

Colombia advirtió que una posible ofensiva por parte de Estados Unidos contra Venezuela podría desencadenar una nueva ola migratoria desde ese país. En los últimos diez años, cerca de 8 millones de venezolanos han huido de su país, y de ese total, casi tres millones viven en Colombia, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Ante este escenario, la canciller Villavicencio resaltó que cualquier salida del poder de Maduro debe lograse mediante el diálogo y no a través de una intervención militar, en alusión a las acciones promovidas en los últimos meses por el gobierno de Trump en América Latina. “Una intervención puede generar una crisis humanitaria que sería muy difícil poder atender”, expresó.

Cabe recordar que, hace unos días, Trump amenazó con lanzar ataques contra supuestos cárteles de narcotraficantes en Venezuela, México y Colombia. Desde septiembre, fuerzas militares de Estados Unidos han hundido embarcaciones utilizadas por redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado más de 80 personas fallecidas hasta el momento.

Cancillería asegura que palabras de Villavicencio fueron descontextualizadas

La Cancillería colombiana publicó un comunicado en el que desmintió que Rosa Yolanda Villavicencio, haya expresado respaldo a una propuesta para una salida negociada de Maduro. El pronunciamiento oficial calificó como “fuera de contexto” la forma en que fueron difundidas sus declaraciones en el medio de comunicación Bloomberg.

“La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a una salida de Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la Canciller en la entrevista“, señaló la institución en el documento difundido. También reafirmó que Colombia respeta el derecho internacional.

En medio de la controversia, Bloomberg difundió los audios completos de la entrevista, para respaldar su publicación. Por su parte, el periodista Daniel Basteiro, corresponsal de dicho medio en España y autor de la entrevista, defendió la publicación al asegurar que las declaraciones fueron claras, emitidas de forma voluntaria y sin ambigüedades por parte de la funcionaria.

Venezuela descarta cambio de régimen

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó de manera contundente una publicación del diario The New York Times, la cual señalaba que el Gobierno de Caracas habría propuesto a Estados Unidos una transición política en un plazo de dos años, con la salida del Maduro del poder. Según el medio estadounidense, la propuesta habría surgido en el marco de negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente Trump. Sin embargo, la Casa Blanca habría descartado esa opción.

Cabello respondió directamente a esa versión durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) y calificó la información como “mentira”. "Absolutamente nada puede poner en riesgo el modelo de gobierno en el país, que a nivel local se denomina “revolución bolivariana”. “¿Cuál negociación?”, criticó Cabello y añadió que "sobre la mesa no hay negociaciones para un cambio político en Venezuela”.

