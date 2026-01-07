La Casa Blanca anunció la medida de Donald Trump y el retiro de EE.UU. de las 66 organizaciones internacionales. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que ordena al gobierno retirar al país de 66 organizaciones internacionales, entre ellas agencias de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales que, según el comunicado publicado por la Casa Blanca, “ya no sirven a los intereses estadounidenses”.

La orden -formalizada en un memorando presidencial- instruye a todos los departamentos y agencias ejecutivas a cesar la participación y financiamiento de 31 entidades de la ONU y 35 organizaciones no pertenecientes al sistema del organismo “que operan en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de EE.UU.”, según detalló un comunicado oficial.

No hay lista completa de los 66 organismos, según la Casa Blanca

La medida es el resultado de una revisión ordenada por Trump para evaluar la participación estadounidense en todas las organizaciones intergubernamentales, convenciones y tratados a los que pertenece o financia EE.UU. Aunque la Casa Blanca no publicó una lista completa de los 66 organismos, el gobierno afirmó que muchas de estas entidades promueven lo que califica como “políticas climáticas radicales, gobernanza global e iniciativas ideológicas contrarias a la soberanía y la fuerza económica estadounidenses”.

Este anuncio se produce en un contexto de retirada progresiva de EE.UU. de organismos globales que incluyen decisiones previas de suspender el apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), entre otros, como parte de un enfoque más selectivo del gobierno sobre cooperación multilateral.

Posibles consecuencias de la retirada de EE.UU.

El impacto de esta retirada es visto como un retroceso significativo en la cooperación global de Estados Unidos, de acuerdo a AP. Organizaciones internacionales han sido pilares para coordinar respuestas colectivas ante desafíos como el cambio climático, la salud pública y los derechos humanos. La salida de Washington podría debilitar la capacidad de acción conjunta y dar a otros países la excusa para retrasar sus propios compromisos multilaterales.

Por ejemplo, expertos en clima advirtieron que la retirada de Estados Unidos del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) —el tratado base para acuerdos como el Acuerdo de París— podría obstaculizar los esfuerzos globales para reducir emisiones, ya que EE.UU. es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo y su ausencia puede socavar la ambición colectiva.

Además, la medida generó inquietudes sobre la pérdida de influencia estadounidense en foros internacionales clave, lo que podría permitir que otras potencias, como China, amplíen su liderazgo en áreas normativas y de establecimiento de estándares globales, según la agencia AP.