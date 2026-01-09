Venezuela anuncia que retomará las relaciones diplomáticas con EE. UU. después de 6 años

El gobierno de Venezuela informó este viernes que ha iniciado un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. Según un comunicado de la Cancillería, este acercamiento también busca abordar las consecuencias de lo que Caracas califica como una “agresión” y el “secuestro” de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.

En el comunicado se confirmó que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado llegó a Venezuela para hacer "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática". De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes".

Venezuela busca salida diplomática con EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó que el país enfrentará la actual crisis mediante la diplomacia bolivariana de paz, sin recurrir a confrontaciones. Según el pronunciamiento oficial, el restablecimiento de relaciones busca abordar las consecuencias de la intervención militar reciente y construir una agenda de trabajo común con Washington.

Rodríguez reiteró que el enfoque de su administración es la defensa de la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional, pese a considerar como una “agresión” la operación militar que derivó en la detención de Maduro.

Cierre de embajadas de EE. UU. en Venezuela

Ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que el presidente estadounidense Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

Desde entonces, Washington ha gestionado todo lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.