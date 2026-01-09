HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Indeci alerta explosión del Volcán Sabancaya
Indeci alerta explosión del Volcán Sabancaya     Indeci alerta explosión del Volcán Sabancaya     Indeci alerta explosión del Volcán Sabancaya     
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Mundo

Venezuela anuncia que retomará las relaciones diplomáticas con EE. UU. después de 6 años

Estados Unidos envió personal diplomático a Caracas para dar inicio a las relaciones bilaterales suspendidas por Nicolás Maduro en 2019.

Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez restablecerá relaciones diplomáticas con EE. UU. Foto: AFP
Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez restablecerá relaciones diplomáticas con EE. UU. Foto: AFP

El gobierno de Venezuela informó este viernes que ha iniciado un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. Según un comunicado de la Cancillería, este acercamiento también busca abordar las consecuencias de lo que Caracas califica como una “agresión” y el “secuestro” de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.

En el comunicado se confirmó que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado llegó a Venezuela para hacer "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática". De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes".

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Venezuela busca salida diplomática con EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó que el país enfrentará la actual crisis mediante la diplomacia bolivariana de paz, sin recurrir a confrontaciones. Según el pronunciamiento oficial, el restablecimiento de relaciones busca abordar las consecuencias de la intervención militar reciente y construir una agenda de trabajo común con Washington.

Rodríguez reiteró que el enfoque de su administración es la defensa de la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional, pese a considerar como una “agresión” la operación militar que derivó en la detención de Maduro.

Cierre de embajadas de EE. UU. en Venezuela

Ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que el presidente estadounidense Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

Desde entonces, Washington ha gestionado todo lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Notas relacionadas
Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

LEER MÁS
Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

LEER MÁS
Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como pasó con Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como pasó con Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
China se aferra al petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China se aferra al petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Nuevas medidas de Trump HOY, EN VIVO: Venezuela y EE.UU. restablecerán relaciones diplomáticas tras acuerdos petroleros

Nuevas medidas de Trump HOY, EN VIVO: Venezuela y EE.UU. restablecerán relaciones diplomáticas tras acuerdos petroleros

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Mundo

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025