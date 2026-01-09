Donald Trump anuncia que atacará por tierra a los cárteles y afirma que “controlan México”

Trump afirmó que su gobierno iniciará una nueva fase de su estrategia antidrogas con operaciones terrestres. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración se prepara para lanzar ataques terrestres contra los cárteles de la droga, tras las operaciones militares llevadas a cabo por su gobierno en el océano Pacífico y el mar Caribe.

El anuncio se da casi una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas.

Trump anuncia ataques terrestres y apunta a México

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en la cadena Fox News.

El mandatario insistió en que las organizaciones criminales son responsables de un elevado número de muertes en su país. “Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas”, argumentó.

En tanto, Trump no precisó el alcance ni el lugar exacto de estas operaciones terrestres, ni confirmó si se tratará de acciones directas en territorio mexicano u otras intervenciones en la región. Sus declaraciones se producen en medio de una ofensiva antidrogas de Washington que ya ha incluido despliegues militares y operativos en aguas del Caribe y el Pacífico.

La postura de México ante una posible intervención

Por su parte, el gobierno de México ha reiterado que mantiene cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en materia fronteriza y extradiciones, pero ha dejado claro que no aceptará ningún tipo de intervención militar extranjera en su territorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó en sus mensajes la importancia de la “colaboración” y la “responsabilidad compartida”, al señalar que Estados Unidos también debe reforzar los controles para evitar el tráfico de armas hacia México. Asimismo, insistió en el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En declaraciones recientes, la mandataria afirmó que su gobierno no permitirá “intervenciones, intromisiones o acciones unilaterales desde el extranjero” y recordó que se han impulsado reformas constitucionales para reforzar la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia.