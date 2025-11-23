HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Corea del Sur emite nivel 4 de alerta para viajar a cuatro provincias de Venezuela en plena tensión con EE.UU.

La Cancillería de Corea del Sur informó que la alerta máxima aplica a los ciudadanos que viajen a Zulia, Táchira, Apure y Sucre. De no cumplir con la medida, podría haber sanciones de hasta un año de cárcel.

Corea del Sur prohibió a sus ciudadanos viajar a cuatro provincias de Venezuela.
Corea del Sur prohibió a sus ciudadanos viajar a cuatro provincias de Venezuela. | Difusión

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur anunció la prohibición de viajes a ciertas regiones de Venezuela, una medida que contempla sanciones como prisión o multas para quienes la incumplan. Esta decisión se da en medio de un contexto de creciente tensión entre el país sudamericano y Estados Unidos.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades surcoreanas informaron que elevaron al nivel 4, la máxima categoría en su sistema de alertas, el riesgo en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Sucre. La restricción no aplica para las capitales de estas regiones ni para la zona oriental de Zulia.

"Una amenaza a la vida y la seguridad"

De acuerdo con la Cancillería surcoreana, la medida se aplica en casos donde existe "un nivel de riesgo muy grave que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos". La restricción comenzò a regir desde las 11.00 p. m., hora local. del último viernes 21 de noviembre.

En tanto, el resto del territorio venezolano continúa bajo alerta nivel 3 desde diciembre de 2019, lo que implica una recomendación oficial para que los ciudadanos surcoreanos salgan del país cuanto antes.

Castigo para aquellos que incumplan la medida

Según las leyes de Corea del Sur, cualquier persona que viaje o permanezca en zonas donde rige una prohibición sin contar con una autorización especial podría enfrentar hasta un año de prisión o recibir una multa que puede alcanzar los 3 millones de wones, equivalente a más de US$1.500.

La Cancillería explicó que, dado que estos territorios han sido oficialmente declarados como áreas restringidas, "quienes las visiten o permanezcan en ellas sin obtener un permiso especial de uso de pasaporte podrán ser sancionados conforme a la legislación vigente en materia de pasaportes".

El ministerio también justificó esta medida alegando los recientes acontecimientos tanto internos como externos que se viven en Venezuela. Entre ellos, destaca el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, un hecho que Caracas interpreta como una amenaza directa con intenciones de forzar un cambio de gobierno.

La ayuda de Corea del Sur a Venezuela

Días antes de emitir la alerta de viaje, Corea del Sur hizo entrega a Venezuela de un lote de 850.000 dosis de vacunas contra la polio. Esta donación, realizada el último miércoles, se incorporará al Programa Nacional de Inmunización para ser aplicada a recién nacidos a partir del año 2026, según informó el Ministerio de Salud venezolano.

Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, resaltó que esta es la tercera entrega de vacunas que recibe el país en lo que va del año. Además, destacó que esta cooperación internacional es fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y bajo la orientación de Nicolás Maduro.

