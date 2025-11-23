Justicia de EE. UU. da revés a Donald Trump tras fallar en contra de las deportaciones exprés a inmigrantes indocumentados

El tribunal de apelaciones de Columbia falló en contra del Gobierno de Donald Trump, quien busca encontrar sustento a lo que la justicia estadounidense llamó un acto inconstitucional: las deportaciones aceleradas contra inmigrantes indocumentados.

Con una votación dividida por dos votos a uno, el tribunal denegó la moción de suspensión presentada por la actual administración, que esperaba seguir realizando este tipo de expulsiones.

Revés a Trump en intento de realizar deportaciones aceleradas contra inmigrantes

El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia, el sábado 22 de noviembre, dio la razón a un fallo de una corte inferior que bloqueó las acciones de la Administración Trump, que venía realizando una serie de deportaciones exprés contra inmigrantes indocumentados con el fin de llevar a cabo su plan de expulsiones masivas.

En la decisión, el sistema de justicia local afirmó que cree poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justifique exitosamente que el sistema de elegibilidad para esta práctica sea constitucionalmente adecuada.

"Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la deportación expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación", se lee en el documento traducido por EFE.

Para Jia Cobb, jueza de Washington D. C., según afirmó en agosto de 2025, las expulsiones exprés planteadas por el Gobierno de Donald Trump "llevarán inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado".

Donald Trump y las deportaciones exprés

En enero de 2025, tras asumir la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump manifestó su total disposición para cumplir unas de sus promesas más populares en campaña: llevar a cabo la deportación masiva de inmigrantes indocumentados más grande de la historia.

Bajo ese contexto, el líder republicano restableció la "expulsión inmediata" de inmigrantes, una política que ya había adoptado en su primera gestión. Esta medida, considerada arbitraria, busca, sin una audiencia de por medio, la deportación de aquellos extranjeros que no puedan probar su residencia legal de al menos dos años seguidos en el país.