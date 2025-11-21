Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohra Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York
El presidente de EE. UU. y el nuevo alcalde trabajarían juntos en temas de delincuencia, vivienda y costo de vida en la ciudad.
Donald Trump prometió este viernes que su administración trabajará con el próximo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, para mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos. La reunión en la Casa Blanca fue solicitada por el alcalde electo tras meses de ataques del presidente estadounidense.
"Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo Trump después de una reunión en la Casa Blanca que Mamdani describió como "muy productiva".
Información en desarrollo.