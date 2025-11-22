Expríncipe Andrés se niega a responder ante el Congreso de EE.UU. por caso de Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés siempre ha negado haber abusado sexualmente de Virginia Giuffre. | Foto: AFP

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña rechazó responder a la petición del Congreso de Estados Unidos para ser interrogado sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, anunciaron miembros de una comisión legislativa.

Dieciséis legisladores demócratas firmaron una carta en la que pedían a Andrés que participara en una entrevista transcrita con la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein, quien se suicidó en 2019 en la cárcel.

La carta solicitaba al hermano menor del rey Carlos III, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor tras la retirada de sus títulos por su vínculo con Jeffrey Epstein, que respondiera antes del 20 de noviembre.

El Congreso de Estados Unidos carece de potestad para obligar a testificar a ciudadanos extranjeros, por lo que era poco probable que Andrés accediera a hacerlo.

"El silencio de Andrew Mountbatten-Windsor ante la demanda de testimonio de los demócratas de la Comisión de Supervisión lo dice todo", afirmaron dos miembros de dicha comisión, Robert García y Suhas Subramanyan.

"Los documentos que hemos revisado, junto con los registros públicos y el testimonio de Virginia Roberts Giuffre, plantean serias preguntas que él debe responder, pero sigue escondiéndose", añadieron.

Virginia Roberts Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, relató en sus memorias póstumas que mantuvo tres relaciones sexuales forzadas con Andrés, las primeras dos cuando apenas tenía 17 años.