La administración de Trump ha avanzado en su propuesta conocida como ‘Tarjeta Dorada’, un programa que permitiría obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Como parte del proceso, ya se presentó el borrador del formulario I-140G ante la Oficina de Administración y Presupuesto para su evaluación.

Esta iniciativa busca ofrecer una vía alternativa a los mecanismos tradicionales de inmigración, como los vínculos familiares o el patrocinio laboral, lo que permite a personas extranjeras acceder a la residencia legal mediante donaciones elevadas al Gobierno estadounidense.

De acuerdo con los términos preliminares, quienes deseen postular de manera individual deberán aportar US$1.000.000 al Tesoro de Estados Unidos. En cambio, si la solicitud es presentada por parte de una empresa o empleador, la contribución exigida asciende a US$2.000.000.

Así es el proceso para obtener la Tarjeta Dorada

Se estima que cada persona interesada en acceder a la Tarjeta Dorada deberá pagar una tarifa de solicitud de hasta US$15.000. Según proyecciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), cerca de 1.000 postulantes al año podrían completar este trámite.

El procedimiento está dividido en tres etapas. En primer lugar, se debe presentar la solicitud de la Gold Card ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Luego, corresponde efectuar el pago de la tarifa no reembolsable a través de la plataforma oficial pay.gov.

Finalmente, se debe enviar el Formulario I-140G al USCIS, entidad que se encargará de revisar si la persona cumple con los requisitos para esta nueva modalidad de visa y de confirmar que el dinero entregado proviene de fuentes legales.

¿Qué se debe hacer luego de completar la solicitud?

Una vez que la solicitud sea aprobada y haya disponibilidad de visas de inmigrante, las personas interesadas deberán completar el proceso consular fuera de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, para poder obtener la residencia permanente legal.

Aunque el borrador de instrucciones no detalla cómo se manejaría el ajuste de estatus para quienes ya viven dentro del país, especialistas en leyes migratorias consideran que esta opción podría habilitarse en el corto plazo.

Mitch Wexler, asesor principal de la firma global de inmigración Fragomen, destacó que la presentación del borrador del formulario es un avance clave para poner en marcha el programa. Sin embargo, advirtió que aún no está todo definido, ya que ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ni el Departamento de Comercio han comenzado a recibir solicitudes.

¿Qué se sabe sobre la Tarjeta Platino?

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido información oficial sobre un programa adicional conocido como Tarjeta Platino, el cual aparece mencionado como una alternativa en el sitio web de la Tarjeta Dorada. Sin embargo, esta opción no fue incluida en la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en el mes de septiembre.

Según lo publicado en la plataforma digital del gobierno, esta tarjeta permitiría a personas extranjeras permanecer en Estados Unidos hasta por 270 días al año, siempre que realicen un pago de US$5 millones, además de cubrir los gastos de procesamiento. Uno de los principales atractivos de este programa sería la exoneración del pago de impuestos en EE. UU. sobre ingresos generados fuera del país. Se espera que en los próximos días se publiquen más detalles sobre ambas propuestas.