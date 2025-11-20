HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
USA

USCIS presenta formulario para obtener la residencia permanente a través del programa de la Tarjeta Dorada

La administración de Trump avanza con su propuesta de ‘Tarjeta Dorada’, un programa que ofrecerá residencia permanente en EE. UU. a través de donaciones significativas al Gobierno.

EE.UU. presentó el formulario para obtener la residencia permanente a través de la Tarjeta Dorada.
EE.UU. presentó el formulario para obtener la residencia permanente a través de la Tarjeta Dorada. | Difusión

La administración de Trump ha avanzado en su propuesta conocida como ‘Tarjeta Dorada’, un programa que permitiría obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Como parte del proceso, ya se presentó el borrador del formulario I-140G ante la Oficina de Administración y Presupuesto para su evaluación.

Esta iniciativa busca ofrecer una vía alternativa a los mecanismos tradicionales de inmigración, como los vínculos familiares o el patrocinio laboral, lo que permite a personas extranjeras acceder a la residencia legal mediante donaciones elevadas al Gobierno estadounidense.

De acuerdo con los términos preliminares, quienes deseen postular de manera individual deberán aportar US$1.000.000 al Tesoro de Estados Unidos. En cambio, si la solicitud es presentada por parte de una empresa o empleador, la contribución exigida asciende a US$2.000.000.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

lr.pe

Así es el proceso para obtener la Tarjeta Dorada

Se estima que cada persona interesada en acceder a la Tarjeta Dorada deberá pagar una tarifa de solicitud de hasta US$15.000. Según proyecciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), cerca de 1.000 postulantes al año podrían completar este trámite.

El procedimiento está dividido en tres etapas. En primer lugar, se debe presentar la solicitud de la Gold Card ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Luego, corresponde efectuar el pago de la tarifa no reembolsable a través de la plataforma oficial pay.gov. 

Finalmente, se debe enviar el Formulario I-140G al USCIS, entidad que se encargará de revisar si la persona cumple con los requisitos para esta nueva modalidad de visa y de confirmar que el dinero entregado proviene de fuentes legales.

PUEDES VER: Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

lr.pe

¿Qué se debe hacer luego de completar la solicitud?

Una vez que la solicitud sea aprobada y haya disponibilidad de visas de inmigrante, las personas interesadas deberán completar el proceso consular fuera de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, para poder obtener la residencia permanente legal.

Aunque el borrador de instrucciones no detalla cómo se manejaría el ajuste de estatus para quienes ya viven dentro del país, especialistas en leyes migratorias consideran que esta opción podría habilitarse en el corto plazo.

Mitch Wexler, asesor principal de la firma global de inmigración Fragomen, destacó que la presentación del borrador del formulario es un avance clave para poner en marcha el programa. Sin embargo, advirtió que aún no está todo definido, ya que ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ni el Departamento de Comercio han comenzado a recibir solicitudes.

PUEDES VER: Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

lr.pe

¿Qué se sabe sobre la Tarjeta Platino?

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido información oficial sobre un programa adicional conocido como Tarjeta Platino, el cual aparece mencionado como una alternativa en el sitio web de la Tarjeta Dorada. Sin embargo, esta opción no fue incluida en la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en el mes de septiembre.

Según lo publicado en la plataforma digital del gobierno, esta tarjeta permitiría a personas extranjeras permanecer en Estados Unidos hasta por 270 días al año, siempre que realicen un pago de US$5 millones, además de cubrir los gastos de procesamiento. Uno de los principales atractivos de este programa sería la exoneración del pago de impuestos en EE. UU. sobre ingresos generados fuera del país. Se espera que en los próximos días se publiquen más detalles sobre ambas propuestas.

Notas relacionadas
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

LEER MÁS
Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Pronóstico del clima para Thanksgiving 2025: ¿Habrá nieve en EE.UU este 27 de noviembre?

Pronóstico del clima para Thanksgiving 2025: ¿Habrá nieve en EE.UU este 27 de noviembre?

LEER MÁS
La trabajadora doméstica guatemalteca que falleció de un disparo por tocar una casa equivocada en Estados Unidos

La trabajadora doméstica guatemalteca que falleció de un disparo por tocar una casa equivocada en Estados Unidos

LEER MÁS
Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

USA

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Pronóstico del clima para Thanksgiving 2025: ¿Habrá nieve en EE.UU este 27 de noviembre?

La trabajadora doméstica guatemalteca que falleció de un disparo por tocar una casa equivocada en Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025