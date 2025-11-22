Corte Suprema de EE.UU. suspende bloqueo judicial a nuevos distritos electorales en Texas
El rediseño de distritos en Texas podría favorecer a los republicanos y dificultar que los demócratas tomen el control del Congreso, beneficiando al presidente Donald Trump.
- Ucrania y EE.UU. se reunirán en Suiza para discutir el plan de Trump para frenar la guerra con Rusia "en los próximos días"
- Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó un respiro a los republicanos del presidente Donald Trump en Texas, en su intento por conseguir cinco escaños más en el Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026.
El Partido Republicano busca la creación de 5 nuevos distritos electorales en Texas, donde posiblemente ganen los comicios, lo que dificultaría que los demócratas tomen el control del Congreso y obstaculicen el poder de Trump.
Texas solicitó a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitir al estado usar un nuevo mapa electoral rediseñado, lo que generó esta orden que pausa temporalmente el fallo de un tribunal inferior y da tiempo a los jueces para considerar el caso.
La orden, conocida como suspensión administrativa, fue otorgada por el magistrado Samuel Alito, y pide a la parte demandante presentar una respuesta antes del lunes por la tarde.
Un tribunal inferior de El Paso, ubicado en Texas, había rechazado el nuevo mapa electoral al alegar en su fallo que involucraba un sesgo racial.
California, gobernada por los demócratas, ya ha aprobado la elaboración de un nuevo mapa electoral que también crearía cinco distritos más propensos a votar por su partido.
Los esfuerzos de redistribución de distritos están en marcha o siendo considerados en otros estados.