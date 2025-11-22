HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Corte Suprema de EE.UU. suspende bloqueo judicial a nuevos distritos electorales en Texas

El rediseño de distritos en Texas podría favorecer a los republicanos y dificultar que los demócratas tomen el control del Congreso, beneficiando al presidente Donald Trump.

La Corte Suprema decidirá si Texas puede implementar el nuevo mapa electoral que crearía 5 escaños adicionales.
La Corte Suprema decidirá si Texas puede implementar el nuevo mapa electoral que crearía 5 escaños adicionales. | Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó un respiro a los republicanos del presidente Donald Trump en Texas, en su intento por conseguir cinco escaños más en el Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026.

El Partido Republicano busca la creación de 5 nuevos distritos electorales en Texas, donde posiblemente ganen los comicios, lo que dificultaría que los demócratas tomen el control del Congreso y obstaculicen el poder de Trump.

Texas solicitó a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitir al estado usar un nuevo mapa electoral rediseñado, lo que generó esta orden que pausa temporalmente el fallo de un tribunal inferior y da tiempo a los jueces para considerar el caso.

La orden, conocida como suspensión administrativa, fue otorgada por el magistrado Samuel Alito, y pide a la parte demandante presentar una respuesta antes del lunes por la tarde.

Un tribunal inferior de El Paso, ubicado en Texas, había rechazado el nuevo mapa electoral al alegar en su fallo que involucraba un sesgo racial.

California, gobernada por los demócratas, ya ha aprobado la elaboración de un nuevo mapa electoral que también crearía cinco distritos más propensos a votar por su partido.

Los esfuerzos de redistribución de distritos están en marcha o siendo considerados en otros estados.

