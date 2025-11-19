Donald Trump dijo que firmó la ley "para divulgar los archivos de Epstein"

Donald Trump firmó una ley el 19 de noviembre para divulgar más de 50.000 páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein. | Composición LR

La trama por los archivos de Jeffrey Epstein no encuentra fin y este 19 de noviembre, el presidente Donald Trump anunció que firmó la ley para divulgar las más de 50.000 páginas de documentos que entregó al Congreso Nacional que estarían relacionadas con el caso.

"Jeffrey Epstein, acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡No por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y tenía estrechos vínculos con muchas figuras demócratas conocidas", dijo.

Donald Trump da luz verde a publicación de archivos Epstein

"Acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein. Como todos saben, le pedí al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado, respectivamente", dijo Trump a través de su red social, en un cambio brutal de postura con respecto a la divulgación de estos textos.

De acuerdo con Trump, "el Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de 50.000 páginas de documentos al Congreso". Tras esta afirmación, atacó al expresidente Joe Biden, alegando que él "no entregó ni un solo archivo". En el mensaje, el mandatario cede la responsabilidad sobre Epstein al bando demócrata, sin recordar que, con pruebas, se demostró su vínculo con el ahora occiso. "Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano", enfatizó.

Esta nueva ley exige al Departamento de Justicia (DOJ) liberar en 30 días todos los documentos no clasificados que estén vinculados a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein y Donald Trump: puntos claves del caso