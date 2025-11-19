HOYSuscripcion LR Focus

Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein
Mundo

Donald Trump dijo que firmó la ley "para divulgar los archivos de Epstein"

"El Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de cincuenta mil páginas de documentos al Congreso", anunció Donald Trump por Truth Social.

Donald Trump firmó una ley el 19 de noviembre para divulgar más de 50.000 páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein.
Donald Trump firmó una ley el 19 de noviembre para divulgar más de 50.000 páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein. | Composición LR

La trama por los archivos de Jeffrey Epstein no encuentra fin y este 19 de noviembre, el presidente Donald Trump anunció que firmó la ley para divulgar las más de 50.000 páginas de documentos que entregó al Congreso Nacional que estarían relacionadas con el caso.

"Jeffrey Epstein, acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡No por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y tenía estrechos vínculos con muchas figuras demócratas conocidas", dijo.

PUEDES VER: Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

lr.pe

Donald Trump da luz verde a publicación de archivos Epstein

"Acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein. Como todos saben, le pedí al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado, respectivamente", dijo Trump a través de su red social, en un cambio brutal de postura con respecto a la divulgación de estos textos.

De acuerdo con Trump, "el Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de 50.000 páginas de documentos al Congreso". Tras esta afirmación, atacó al expresidente Joe Biden, alegando que él "no entregó ni un solo archivo". En el mensaje, el mandatario cede la responsabilidad sobre Epstein al bando demócrata, sin recordar que, con pruebas, se demostró su vínculo con el ahora occiso. "Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano", enfatizó.

Esta nueva ley exige al Departamento de Justicia (DOJ) liberar en 30 días todos los documentos no clasificados que estén vinculados a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

PUEDES VER: Mark Epstein asegura que los archivos de su hermano están siendo manipulados por el FBI para borrar nombres de figuras republicanas

lr.pe

Jeffrey Epstein y Donald Trump: puntos claves del caso

  • Jeffrey Epstein comenzó como financiero y acumuló gran riqueza; usó sus contactos para moverse en círculos de élite.
  • A lo largo de los años 90 y 2000 fue acusado de explotar sexualmente a menores, en sus propiedades de Florida, Nueva York, entre otros lugares.
  • En 2008 aceptó un acuerdo de culpabilidad (plea deal) por solicitar prostitución de menores, lo que generó críticas por ser un trato considerado muy leve para los estándares del delito.
  • En julio de 2019 fue detenido de nuevo bajo cargos federales de tráfico sexual de menores. En 2025, murió en prisión, en su celda en Nueva York; la versión oficial concluye suicidio por ahorcamiento.
  • A raíz de su muerte y las investigaciones, surgieron miles de páginas de documentos (las Epstein Files) que incluyen correos, registros de vuelo, agendas, libretas de contactos, fotografías, etcétera.
  • Hubo una larga resistencia a revelarlos completamente. En julio de 2025 el Department of Justice (DOJ) publicó un memorando donde decía que no existe una "lista de clientes" separada, que Epstein murió por suicidio y que no había más materiales para revelar.
  • En noviembre de 2025, el Congreso de EE. UU. aprobó, casi por unanimidad, la ley conocida como Epstein Files Transparency Act (H.R. 4405) que obliga al DOJ a publicar los archivos no clasificados en un plazo de 30 días, salvo que se trate de proteger víctimas o investigaciones en curso.
  • El presidente Donald Trump, que en un inicio se resistía a la liberación de los documentos, cambió de postura y firmó la ley para la divulgación.

