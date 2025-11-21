HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump sugiere pena de muerte para legisladores demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense llamó "traidores" a este grupo de funcionarios. Ellos le respondieron que su actitud es "una absoluta canallada".

Donald Trump emite constantemente comentarios polémicos en Truth Social.
Donald Trump emite constantemente comentarios polémicos en Truth Social. | AFP

Donald Trump evocó la posibilidad de aplicar la pena de muerte a legisladores del Partido Demócrata que pidieron a militares norteamericanos desobedecer “órdenes ilegales” del gobierno. En Truth Social, el presidente calificó esa postura como "mala y peligrosa" para el país y la describió como "un comportamiento sedicioso de traidores".

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos surgieron luego de que los legisladores demócratas publicaran el martes pasado un video en su cuenta oficial de X, en el que acusan a la administración Trump de "enfrentar a militares y profesionales de inteligencia", algo que calificaron como "una amenaza a su Constitución".

Partido Demócrata responde a Donald Trump

Tras la publicación de Trump —en la que pidió la llamativa pena de muerte—, el Partido Demócrata respondió en redes sociales que su recomendación pública a los militares de "negarse a acatar órdenes ilegales" no cambiará y que no se dejarán intimidar por las amenazas del mandatario.

Un grupo de seis legisladores —entre ellos el senador Mark Kelly y la senadora Elissa Slotkin, ambos con experiencia en fuerzas especiales— criticaron el reciente accionar del presidente, quien acumula varios precedentes este año, entre los que destacan el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades y el ataque a narcolanchas en el Caribe.

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, acusó a Trump de avivar las llamas de la violencia. Señaló que "cuando Donald Trump usa el lenguaje de ejecución y traición, algunos de sus simpatizantes pueden escuchar muy bien. Está encendiendo un fósforo en un país ahogado en gasolina política", afirmó.

lr.pe

Casa Blanca niega que Trump busque la ejecución de legisladores demócratas

Pese a que la publicación de Trump fue ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales, la Casa Blanca —a través de su portavoz Karoline Leavitt— negó que el presidente busque la ejecución de los legisladores demócratas que instaron a los miembros de las Fuerzas Armadas a rechazar cualquier orden "ilegal" por parte de las autoridades, aun cuando esta posición esté amparada por la ley.

Sin embargo, desde el Senado no consideran creíble la versión del palacio presidencial. "Cada vez que Donald Trump publica cosas como esta, aumenta la probabilidad de violencia política. Ninguno de nosotros debería tolerar este tipo de comportamiento", lamentó Chuck Schumer en declaraciones a la cadena CBS.

