Donald Trump confirma pronta reunión con Lula da Silva y critica arresto de Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se reunirá muy pronto su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante el breve intercambio con la prensa en los exteriores de la Casa Blanca, también cuestionó el arresto del exmandatario Jair Bolsonaro, un aliado político cercano.

"Hablé ayer por la noche con el caballero al que acaba de referirse y nos vamos a reunir, yo creo, en el futuro cercano", declaró Trump al ser consultado por reporteros sobre Lula.

Respecto a la situación legal de Bolsonaro, el mandatario estadounidense aseguró inicialmente no estar informado. Sin embargo, tras ser informado por los periodistas presentes, calificó de “muy malo” que se haya ordenado su detención preventiva en horas de la mañana del último sábado.

Trump retira aranceles a productos brasileños

El jueves 20 de noviembre, Estados Unidos anunció la eliminación del arancel del 40% que afectaba a diversos productos procedentes de Brasil. La medida, firmada por el presidente Trump. El documento oficial establece que los pagos realizados en exceso por estas tarifas serán reembolsados conforme a los procedimientos establecidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. La lista de productos beneficiados con la exención incluye algunos de los más exportados desde Brasil hacia Estados Unidos, como café, carne, cacao, aceite y frutas.

Por otra parte, el presidente Lula había calificado como “excelente” la reunión con Trump en Malasia a finales de octubre y anunció que las delegaciones de ambos países iniciarían inmediatamente negociaciones para eliminar los aranceles y sanciones aplicadas anteriormente a Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, agregó que los encuentros podrían derivar en visitas recíprocas entre ambos líderes y destacó que Trump manifestó admiración por el pueblo brasileño.

La tensa relación entre Lula y Trump por Bolsonaro

Bolsonaro fue detenido de manera preventiva tras detectarse una posible manipulación en el grillete electrónico que debía usar como parte de su arresto domiciliario. La medida se adoptó ante un riesgo "real" de fuga y por representar una "amenaza al orden público". Cabe recordar que, en septiembre, el expresidente fue condenado a 27 años de prisión por su implicación en un intento de golpe de Estado.

En paralelo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura en el marco de la disputa comercial con Brasil. En abril, decidió aplicar un arancel del 10 % a las exportaciones brasileñas, que luego incrementó hasta el 50 % como represalia por el fallo judicial contra Bolsonaro, con quien mantiene una estrecha afinidad política.

Lula confirma nueva candidatura

El mes pasado, Lula confirmó que postulará nuevamente a la presidencia en las elecciones de octubre de 2026, con el objetivo de alcanzar un cuarto mandato. “Mi mandato termina en 2026, al final del año, pero estoy preparado para disputar otras elecciones, declaró. "Estoy con la misma energía de cuando tenía 30”, añadió.

Según la Constitución de Brasil, los mandatarios solo pueden ejercer dos periodos consecutivos. Lula ya había ocupado la presidencia en dos ocasiones seguidas, entre 2003 y 2011, y regresó al poder tras imponerse en las elecciones de 2022 frente a Bolsonaro. Este último fue inhabilitado por la Justicia en 2023 para postular hasta 2030.