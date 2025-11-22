Florida comenzó a aplicar nuevas reglas para placas de autos. | Difusión

Desde el 1 de octubre de 2025, rige en Florida una nueva normativa que refuerza el control sobre la manipulación de placas vehiculares.

Se trata de la Ley HB 253, titulada oficialmente 'delitos relacionados con vehículos motorizados', la cual establece sanciones más estrictas para quienes alteren, cubran o utilicen mecanismos para manipular las matrículas de sus automóviles.

¿En qué consiste la Ley HB 253?

Desde ahora, cualquier modificación que altere el aspecto o la legibilidad de una placa vehicular es considerada un delito, y ya no solo una falta de tránsito. Entre las acciones prohibidas se incluyen:

Cambiar el color original de la matrícula.

Aplicar aerosoles, láminas, recubrimientos o tintes que distorsionen su visibilidad.

Utilizar cobertores transparentes o polarizados, aunque parezcan inofensivos.

Instalar luces o dispositivos que proyecten brillo sobre la placa.

Colocar mecanismos que permitan girarla, ocultarla o intercambiarla por otra.

Esto es lo que NO debe hacer un conductor

Está prohibido el uso de sistemas como placas retráctiles, dispositivos ocultos o mecanismos conocidos como flippers.

No se permite instalar cubiertas ahumadas sobre la matrícula.

Queda vetada la compra, tenencia o venta de aparatos diseñados para bloquear, esconder o alterar la visibilidad de la placa.

Simular luces policiales con la intención de detener a otra persona es considerado un delito grave.

¿Qué placas se deben devolver?

Las placas del vehículo no son de propiedad personal; pertenecen al estado. Por esa razón, deben ser devueltas en determinadas situaciones, como por ejemplo:

Cuando se cancela el seguro del automóvil.

Al vender el vehículo.

Si se deja de utilizar la matrícula.

La devolución puede hacerse en una oficina de vehículos motorizados o ante un recaudador de impuestos local (tax collector).

¿Por qué es importante devolver las placas?

Así evitarás que te suspendan la licencia por mantener activo un registro sin seguro.

También reduces el riesgo de que alguien utilice tu placa para cometer fraudes, cruzar peajes sin pagar o involucrarse en delitos.

Además, si ya habías pagado la matrícula inicial, podrías recibir un crédito para un futuro.

¿Por qué se da esta ley?

La Ley HB 253 responde al uso cada vez más frecuente de cubiertas, láminas reflectantes y otros elementos que dificultan la correcta visualización de las placas.

Esta práctica permitía a algunos conductores eludir el pago de peajes o cometer actos delictivos sin ser identificados. Frente a este panorama, el estado decidió incrementar las sanciones con el objetivo de frenar estas acciones y reforzar la seguridad vial.