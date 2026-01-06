Este análisis fue un factor clave en el cambio de enfoque de Donald Trump. Foto: AFP.

En un informe clasificado reciente, la CIA de Estados Unidos determinó que los partidarios cercanos a Nicolás Maduro, incluidos miembros clave como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, serían los más adecuados para mantener la estabilidad en Venezuela en el corto plazo, en caso de una eventual caída del líder chavista. Esto, según revelaron informes publicados por The New York Times y Wall Street Journal.

El análisis, que fue presentado al presidente Donald Trump, sugiere que, en lugar de buscar un cambio radical con la oposición, lo ideal sería un gobierno temporal liderado por figuras del propio régimen, con el fin de evitar el colapso total de las instituciones venezolanas.

¿La razón tras la no designación de María Corina Machado?

Este informe clasificado habría influido en la decisión de Trump de respaldar a Rodríguez en lugar de a la líder opositora María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz. Según fuentes familiarizadas con el tema, este análisis fue un factor clave en el cambio de enfoque de la administración estadounidense, que decidió priorizar la estabilidad a corto plazo.

Trump, basado en la información de inteligencia, consideró que un sucesor que contara con el apoyo de las fuerzas armadas y élites del país sería esencial para evitar el caos.

La CIA planteó que sin el respaldo de las fuerzas armadas y los grupos de poder de Venezuela, cualquier intento de asumir el poder por parte de la oposición sería inviable a corto plazo. La fecha exacta de la elaboración del informe sigue siendo desconocida, pero su impacto en la estrategia de Washington sobre Venezuela es claro.

Trump cuestiona la capacidad de María Corina Machado

El presidente estadounidense expresó el sábado sus dudas sobre la capacidad de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para gobernar el país tras la captura de Maduro. Trump declaró que no cree que Machado cuente con el apoyo necesario dentro de Venezuela para asumir el liderazgo, señalando que, aunque es una persona “muy agradable”, no tiene el respeto ni el respaldo del pueblo venezolano.

Al ser consultado por los periodistas sobre si había mantenido contacto con Machado desde la detención de Maduro, el presidente estadounidense respondió de manera tajante: “No”.