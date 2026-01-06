HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

La evaluación, presentada a Donald Trump, sugiere un gobierno interino del régimen en lugar de un cambio radical con la oposición para evitar el colapso institucional.

Este análisis fue un factor clave en el cambio de enfoque de Donald Trump. Foto: AFP.
Este análisis fue un factor clave en el cambio de enfoque de Donald Trump. Foto: AFP.

En un informe clasificado reciente, la CIA de Estados Unidos determinó que los partidarios cercanos a Nicolás Maduro, incluidos miembros clave como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, serían los más adecuados para mantener la estabilidad en Venezuela en el corto plazo, en caso de una eventual caída del líder chavista. Esto, según revelaron informes publicados por The New York Times y Wall Street Journal.

El análisis, que fue presentado al presidente Donald Trump, sugiere que, en lugar de buscar un cambio radical con la oposición, lo ideal sería un gobierno temporal liderado por figuras del propio régimen, con el fin de evitar el colapso total de las instituciones venezolanas.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Trump aclara que él supervisa Venezuela y niega colaboración del círculo íntimo de Maduro en su captura

lr.pe

¿La razón tras la no designación de María Corina Machado?

Este informe clasificado habría influido en la decisión de Trump de respaldar a Rodríguez en lugar de a la líder opositora María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz. Según fuentes familiarizadas con el tema, este análisis fue un factor clave en el cambio de enfoque de la administración estadounidense, que decidió priorizar la estabilidad a corto plazo.

Trump, basado en la información de inteligencia, consideró que un sucesor que contara con el apoyo de las fuerzas armadas y élites del país sería esencial para evitar el caos.

La CIA planteó que sin el respaldo de las fuerzas armadas y los grupos de poder de Venezuela, cualquier intento de asumir el poder por parte de la oposición sería inviable a corto plazo. La fecha exacta de la elaboración del informe sigue siendo desconocida, pero su impacto en la estrategia de Washington sobre Venezuela es claro.

Trump cuestiona la capacidad de María Corina Machado

El presidente estadounidense expresó el sábado sus dudas sobre la capacidad de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para gobernar el país tras la captura de Maduro. Trump declaró que no cree que Machado cuente con el apoyo necesario dentro de Venezuela para asumir el liderazgo, señalando que, aunque es una persona “muy agradable”, no tiene el respeto ni el respaldo del pueblo venezolano.

Al ser consultado por los periodistas sobre si había mantenido contacto con Machado desde la detención de Maduro, el presidente estadounidense respondió de manera tajante: “No”.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias tras su captura y juicio del exdictador venezolano en Estados Unidos

Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias tras su captura y juicio del exdictador venezolano en Estados Unidos

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Mundo

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como pasó con Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025