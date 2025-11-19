HOYSuscripcion LR Focus

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

El permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo (EAD) es la tarjeta que permite a los extranjeros trabajar de manera legal en Estados Unidos. El USCIS se encarga de su emisión y renovación.

USCIS dio a conocer los documentos para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025.
USCIS dio a conocer los documentos para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025. | Difusión

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dio a conocer nuevos requisitos para la renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD) a partir de 2025. Esta medida afecta a los trabajadores inmigrantes cuyos permisos de empleo están próximos a caducar o ya han expirado.

Con esta actualización, se busca agilizar y organizar el proceso de renovación de este documento, fundamental para poder trabajar legalmente y garantizar la estabilidad laboral de los inmigrantes, dentro de un sistema migratorio en constante revisión.

¿Cuáles son los requisitos de USCIS para renovar el EAD?

Según USCIS, si el EAD de un inmigrante está a punto de vencer o ya ha expirado, y aún cumple con los requisitos para la renovación, debe enviar nuevamente el Formulario I-765. Además, será responsable de cubrir las tarifas correspondientes, a menos que haya recibido una exención de pago por cumplir con ciertos criterios.

La entidad recomienda enviar la solicitud de renovación con la mayor antelación posible, idealmente al menos 180 días antes de que el permiso de trabajo caduque. Esto dará tiempo suficiente para que la agencia revise el caso y ayudará a evitar cualquier interrupción en el beneficio. Es importante tener en cuenta que, para procesar el Formulario I-765, el USCIS solicitará algunos documentos clave, tales como:

PUEDES VER: ¿Qué significa exactamente el fin del TPS para los venezolanos? Estas son las opciones para no ser deportado de EE.UU.

  • Una copia del Formulario I-94, que muestra el Registro de Entrada/Salida (en ambos lados), o una impresión del I-94 electrónico, junto con el pasaporte u otro documento de viaje.
  • Una copia del último EAD.
  • Dos fotos tipo pasaporte.
  • El Formulario G-28, si el solicitante está siendo representado por un abogado o un representante acreditado.

PUEDES VER: La trabajadora doméstica guatemalteca que falleció de un disparo por tocar una casa equivocada en Estados Unidos



¿Qué es el Formulario I-94?

Según USCIS, el Formulario I-94 es un documento clave para completar el Formulario I-765, que permite obtener el EAD. Se trata de un registro de entrada y salida que deben llenar los extranjeros que ingresan a Estados Unidos, cambian su estatus migratorio o extienden su permanencia en el país.

La autoridad aclara que todas las personas deben tener dicho formulario, "excepto los ciudadanos estadounidenses, los residentes extranjeros que regresan, los extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito”.

¿Qué es el EAD?

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es la tarjeta que permite a los extranjeros, que tienen un estatus migratorio legal, trabajar de manera legal para cualquier empleador en Estados Unidos. El USCIS se encarga de su emisión y renovación.

Según esta autoridad, este permiso es común entre quienes tienen "estatus temporal protegido", los solicitantes de asilo y los beneficiarios de varias categorías humanitarias. Dado que el EAD tiene una validez limitada, las personas deben renovarlo periódicamente para no perder su derecho a trabajar.

PUEDES VER: Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas



¿Dónde y cómo solicitar la renovación del permiso de trabajo?

La renovación del EAD debe realizarse únicamente a través del USCIS. El procedimiento se realiza de forma electrónica o por correo, presentando el Formulario I-765 junto con todos los documentos adicionales solicitados.

Es importante que el solicitante esté al tanto de las instrucciones más actuales en el sitio web de la agencia del gobierno federal para asegurarse de completar correctamente todos los campos, firmar el formulario y adjuntar fotos recientes.

El USCIS también recomienda hacer la solicitud de renovación preferiblemente hasta 180 días antes de que venza el permiso actual, lo que ayuda a evitar posibles interrupciones en el empleo.

