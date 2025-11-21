María Corina Machado debería recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 el 10 de diciembre en Oslo. | AFP | Federico Parra

María Corina Machado debería recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 el 10 de diciembre en Oslo. | AFP | Federico Parra

María Corina Machado, abanderada de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, este 21 de noviembre, convocó a una marcha multitudinaria para el sábado 6 de diciembre, cuatro días antes de llevarse a cabo la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, Noruega.

La convocatoria va dirigida a todos los venezolanos "en cada rincón del mundo". Sin embargo, no se publicó información precisa sobre las ciudades donde se llevarán a cabo estas movilizaciones y tampoco si se contará con la presencia de la opositora.

"El Nobel es Nuestro"

El partido de María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, compartió este viernes un comunicado donde llama a la movilización masiva y a nivel mundial "Marcha por la paz y la libertad" para el 6 de diciembre, en el contexto de la premiación de la líder opositora con el Nobel de la Paz. Vente Venezuela impulsa el movimiento "El Nobel es Nuestro", con el que no solo busca homenajear a la galardonada, sino que también asegura que el país fue colocado en el "mapa internacional como un ejemplo de coraje cívico".

"En cada rincón del mundo, los venezolanos nos unimos para acompañar el reconocimiento hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también... Seguimos firmes en esta lucha y cada paso que damos construye el país en paz que deseamos", se lee en la convocatoria.

Sin embargo, Venezuela pasa por un contexto diferente preelecciones, donde, después de llevarse a cabo el fraude de Maduro, en julio de 2025, cerca de 2.400 personas fueron detenidas en protestas contra el régimen, lo cual significa un importante obstáculo debido al miedo que poco a poco ha acrecentado.

La ceremonia para la entrega del galardón se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en Oslo; sin embargo, no se confirmará la participación de Machado hasta el mismo día del evento, según detalla la agencia AFP.

La oposición venezolana convoca a una marcha el próximo 6 de diciembre. Foto: Vente Venezuela

Régimen de Maduro dice que si Machado sale del país será "prófuga"

Tras ser consultado por AFP, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que si María Corina Machado salía del país, sería considerada "prófuga" de la justicia, debido a las investigaciones "de carácter penal" abiertas por la justicia venezolana, entre las cuales están "actos de conspiración, instigación al odio y terrorismo", además de acusarla de pedir "invadir a Venezuela".

Lo último se relaciona a las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que, según Trump, buscan terminar con el narcotráfico en la región, pero Nicolás Maduro asegura que esta incursión tiene como fin su derrocamiento del poder.

Vente Venezuela comparte cronograma de actividades en Oslo

El partido Vente Venezuela compartió el cronograma de actividades oficiales a llevarse a cabo el próximo 10 y 11 de diciembre en Oslo, durante y después de la premiación de María Corina Machado, el cual es:

Ceremonia del Premio Nobel de la Paz

Fecha y hora: 10 de diciembre de 12.00 p. m. a 2.00 p. m., hora local.

Lugar: plaza del Ayuntamiento, frente al Centro Nobel de la Paz.

Detalle: proyección en pantalla gigante y congregación global de venezolanos.

Marcha de las antorchas: “Una sola voz por la libertad”

Fecha y Hora: 10 de diciembre, desde las 5.30 p. m.

Recorrido: concentración (5.30 p. m. en el Centro Nobel de la Paz), bienvenida (5.45 p. m.), inicio de la marcha (6.15 p. m.) y clausura (7.00 p. m. frente al Parlamento noruego).

Detalle: movilización central global por Venezuela, la verdad y la libertad.

Encuentro de venezolanos en Oslo

Fecha: 10 de diciembre

Lugar: Centro de Eventos MESH.

Detalle: espacio de celebración, intercambio y unidad. Requiere registro previo.

Inauguración de la exposición del Premio Nobel de la Paz 2025