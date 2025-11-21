Régimen de Maduro denuncia que Estados Unidos quiere convertir a Venezuela en su estado 51

La vicepresidenta ejecutiva del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que Estados Unidos tiene la intención de convertir a Venezuela en su estado número 51. Esta declaración se produjo en un contexto marcado por el aumento de tensiones, debido al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, una acción que Caracas interpreta como una amenaza directa para propiciar un cambio de gobierno.

"Nosotros seguiremos siendo una república independiente, jamás seremos estado de ningún otro país, jamás, y nuestro pueblo jamás obedecerá órdenes de un puñado de apátridas, bandidos, y una bandolera que prometen ser el estado 51", expresó Rodríguez durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Historia, transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Una campaña psicológica incesante"

Durante un evento realizado en la sede de la Cancillería, Rodríguez resaltó que los venezolanos son los verdaderos protagonistas de su propia historia, al mantenerse firmes y comprometidos con el trabajo diario, a pesar de enfrentar más de dos meses de lo que describió como una "campaña psicológica incesante" orquestada por EE.UU.

Rodríguez afirmó que la población está construyendo el presente con la mirada puesta en el futuro, convencida de que no está dispuesta a ceder los logros alcanzados tras años de lucha.

"Porque cuando el pueblo no ha estado en el poder político, ha estado en la calle batallando, nunca se ha entregado, nunca, nunca los hemos visto renunciando a su esperanza, renunciado a su porvenir y hoy que somos poder político, el pueblo está resuelto y decidido a no entregarlo", insistió la funcionaria.

Descartan salida del poder

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista, negó que exista alguna posibilidad de que Maduro renuncie al poder en los próximos dos años y calificó esa versión como una "mentira", tras la publicación de una investigación de The New York Times que sustentaba dicha propuesta y que, según se interpretó, habría sido promovida por la Casa Blanca.

"Dentro de su propio equipo pululan personajes tan sombríos que parecen criados en un sótano húmedo. Esa fauna desea y saborea los errores por adelantado. Sueñan con que el catire tropiece en su política exterior hacia Venezuela para luego aparecer inflados de ego, dándole recomendaciones a Trump sobre cómo salvar la partida, cuando en realidad lo único que desean es verlo fracasar", aseguró Cabello

Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara

Maduro retó públicamente al presidente Donald Trump, al proponerle un encuentro cara a cara. La declaración fue una respuesta a la posibilidad de establecer un diálogo entre ambos gobiernos, una idea que había sido mencionada por el mandatario republicano. "Este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará, 'face to face', sin ningún problema", expresó Maduro durante su programa televisivo 'Con Maduro'.

En septiembre, el líder chavista ya había enviado una carta a Trump en la que proponía abrir un canal de diálogo con el objetivo de mantener la paz. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó la propuesta, reafirmó su postura y acusó a Maduro de encabezar redes de narcotráfico. Aunque no hay una decisión oficial, aún se mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar, lo que mantiene en vilo a la población venezolana.

Aprueban operaciones encubiertas en Venezuela

De acuerdo con un informe publicado por The New York Times, la administración de Trump habría dado luz verde a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Según fuentes citadas por dicho diario, esta autorización coincidió con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el mar Caribe, como parte de la denominada Operación Lanza del Sur, considerada el mayor movimiento militar de Estados Unidos en esa zona desde la histórica Crisis de los Misiles de 1962.

Paralelamente, el Pentágono habría preparado una serie de planes estratégicos con diferentes escenarios y objetivos militares. La información revelada señala que las etapas iniciales de cualquier intervención contemplarían actos de sabotaje, operaciones de ciberinteligencia, campañas psicológicas y acciones informativas, todas bajo la coordinación de la CIA. Las fuentes aseguraron que Trump ya había autorizado movimientos dentro del territorio venezolano varias semanas antes del despliegue.