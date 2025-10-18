HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Benjamín Netanyahu afirma que María Corina Machado lo llamó para expresarle su apoyo por las acciones de Israel en Gaza

La opositora venezolana, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, elogió el liderazgo y las decisiones de Benjamín Netanyahu durante el conflicto en Gaza.

Durante la llamada, Netanyahu felicitó a Machado por su premio Nóbel.
Durante la llamada, Netanyahu felicitó a Machado por su premio Nóbel. | Foto: AFP

María Corina Machado se habría comunicado por teléfono con Benjamín Netanyahu para expresarle su apoyo a las acciones emprendidas por Israel en la Franja de Gaza, según informó la oficina del primer ministro de Israel.

La lideresa opositora venezolana, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha intentado acercarse a Benjamín Netanyahu en el pasado, antes del inicio de la guerra en Gaza en 2023.

María Corina Machado elogió a decisiones de Netanyahu

"La señora Machado expresó al primer ministro su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones decididas durante la guerra, así como por los logros de Israel", dijo la oficina de Netanyahu en su cuenta de X.

De acuerdo a la publicación, Machado también elogió el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza que promovió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. .

"Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere inmenso coraje, fuerza y claridad moral para oponernos a las fuerzas totalitarias que se nos opone", sostuvo Machado en X.

"No sorprende que el régimen iraní, un apoyo clave del régimen de Maduro en Venezuela, también respalde a organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá y los hutíes", añadió Machado.

Netanyahu felicitó a Machado por su premio Nobel

La política venezolana también abogó por todas las naciones de Oriente Medio, al afirmar que merecen un futuro de dignidad, justicia y esperanza, libre del miedo.

Según la oficina de Netanyahu, el primer ministro felicitó a María Corina Machado por su Premio Nobel y elogió sus acciones en favor de la democracia y de la ampliación del círculo de la paz mundial.

Hace una semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el Nobel a Machado por una carta enviada a Benjamín Netanyahu en 2018 para pedir su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela.

"Le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Benjamín Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país", manifestó Petro, un duro crítico del primer ministri israelí.

El gobierno de Nicolás Maduro denunció recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos prevé en el muy corto plazo ejecutar un ataque armado contra Venezuela.

La denuncia fue presentada tras el despliegue militar de Washington en aguas del Caribe sur, cerca de Venezuela, con el argumento de combatir el "narcotráfico". Machado apoya estas maniobras.

